Inés Rey recibe a Diego Sánchez Rojo, primer árbitro coruñés y gallego en participar en un Mundial

El juez de línea Diego Sánchez Rojo, con la alcaldesa Inés Rey CONCELLO DA CORUÑA

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió en María Pita a Diego Sánchez Rojo (33 años), primer árbitro coruñés y gallego en participar en un Mundial de fútbol. Rojo hizo las labores de asistente durante el campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, debutando en el partido de fase de grupos que midió a Brasil y Haití.

“Es un orgullo ver a un coruñés poner bien alto el nombre de nuestra ciudad en citas internacionales como el Mundial 2026, que nos tuvo a todos y todas conteniendo el aliento hasta hace muy poco y que ahora es un motivo de alegría para millones de personas”, inició su discurso la alcaldesa en referencia al título logrado por la selección española.

“El trabajo de los equipos arbitrales es vital para este deporte. Son los que mantienen el juego limpio y hacen cumplir las reglas para que lo que suceda en el terreno de juego no salga nunca de los límites de la deportividad y la competencia justa. Por eso creo que figuras como la de Diego pueden servir de inspiración. Es un ejemplo de que, a través del deporte, también se pueden transmitir valores”, añadió Rey.

Desde el año 2023, Diego Sánchez Rojo es un habitual de las competiciones internacionales de fútbol, tanto de clubes como de selecciones nacionales. También es juez de línea en España en Primera División, categoría a la que llegó en 2020, tras su buen trabajo de un año en Segunda B y cuatro en Segunda.