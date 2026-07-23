El exdeportivista Rafa de Vicente regresa a Galicia

Rafa de Vicente, durante su etapa en el Deportivo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Rafa de Vicente, centrocampista de 32 años que disputó la temporada 2021-22 en las filas del Deportivo, regresa a Galicia. Concretamente, al Compostela, flamante ascendido al grupo 1 de Segunda RFEF y reciente rival del conjunto blanquiazul en su primer amistoso de la pretemporada.

Canterano del Málaga, debutó en enero de 2013 con el filial en Tercera División y se mantuvo allí hasta que en el verano de 2015 encontró en el Real Murcia la oportunidad de jugar en Segunda B. Con el equipo de la Nueva Condomina acabó en segunda posición, pero cedió en la primera ronda del playoff de ascenso ante el Toledo.

Tras ello, continuó su trayectoria en el Recreativo de Huelva, con quien acabó 12º y 15º, respectivamente, en las dos siguientes campañas. En ambas fue pieza clave, lo que le valió en 2018 el fichaje por el Racing de Santander, donde logró el ascenso a Segunda —en el playoff ante el Atlético Baleares tras ser campeón del grupo 1— en una temporada en la que jugó 29 partidos, 18 como titular, y marcó cuatro goles.

A continuación, continuó en Segunda B de la mano del UCAM Murcia, equipo con el que en el curso 2020-21 acabó segundo y se quedó a las puertas de un nuevo ascenso a la categoría de plata al caer en la final frente al Ibiza.

Su experiencia en la categoría llamó la atención del Deportivo, que le incorporó para su segundo año en el ‘barro’. De Vicente fue utilizado por Borja Jiménez como jugador de rotación, con un total de 857 minutos repartidos en 25 partidos —siete titularidades—. El equipo terminó en segunda posición y cayó en la final por el ascenso ante el Albacete.

No ha pasado tanto tiempo, pero desde entonces ha vivido cuatro experiencias más. La primera, en el San Sebastián de los Reyes, con quien descendió a Segunda RFEF, categoría en la que se asentó a partir de ahí. Con el Marbella cuajó una gran temporada y logró el ascenso tras terminar subcampeón en Liga y batir a Getafe B y Logroñés en el playoff, pero pese a ello repitió en la Segunda RFEF en el tumultuoso último proyecto del San Fernando (descenso y posterior desaparición) y La Unión Atlético.