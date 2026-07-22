Arranca la renovación del césped en Visma

Un operario trabaja en Visma CONCELLO DA CORUÑA

El Concello de A Coruña ha iniciado los trabajos de renovación y mejoras de los campos municipales de San Pedro de Visma. El césped de los dos terrenos de juego será sustituido por uno de última generación que cumplirá los requisitos exigidos por la certificación FIFA Quality Pro, el máximo estándar internacional para los campos de hierba artificial.

Las obras dan comienzo en esta época estival para aprovechar el descanso de las competiciones oficiales. “Es una intervención necesaria para facilitar el desarrollo de la práctica deportiva y dar respuesta a las necesidades de los clubes y las entidades que hacen uso de las instalaciones, tanto para entrenar como para competir”, expresó a este respecto Inés Rey, alcaldesa de la ciudad.

Además, hizo hincapié en el compromiso del Concello de A Coruña en ir modernizando las instalaciones. En A Torre avanza la primera fase de reforma de los vestuarios.