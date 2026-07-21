El Mercado de Tercera | El Atlético Arteixo 2026-27 ya tiene a sus primeros integrantes

Adri Casariego, Jairo Riveiro, Álex Delgado, Sergio Montes y Pablo Roibás en Ponte dos Brozos Jesús Figueroa/Atlético Arteixo

Tras semanas de incertidumbre, el Atlético Arteixo ha empezado a moverse en el mercado y a perfilar su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. La primera pieza del rompecabezas fue la de Noé López, que será el encargado de liderar el proyecto desde el banquillo del Ponte dos Brozos. Después del entrenador, el club ha hecho oficiales los nombres de los cinco primeros integrantes que estarán a las órdenes del preparador fisterrán.

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Desde el equipo Juvenil A han promocionado Jairo Riveiro y Sergio Montes, ambos jugadores ofensivos y de banda. Jairo combina el fútbol 11 con el fútbol playa, disciplina en la que ha sido recientemente subcampeón de Europa sub-20. Por su parte, Sergio fue una de las piezas claves del equipo juvenil, con el que marcó veinte goles esta temporada en Liga Nacional. Ambos cuentan con pasado en la cantera del Deportivo.

Para competir con ellos por un puesto en los extremos ha llegado Álex Delgado, que la temporada pasada la pasó a caballo entre Estradense y Montañeros. Ahora cambia Elviña por Ponte dos Brozos en busca de un rol con mayor protagonismo del que tuvo a las órdenes de Jairo Arias. En el Monta no fue capaz de ver portería en los 631 minutos que jugó. De morado disputó doce partidos, ocho de ellos como titular, aportando su granito de arena a la gran temporada del equipo herculino en Tercera. Con el Estradense sí había sido capaz de marcar cuatro goles.

Los otros dos fichajes han llegado en la parcela defensiva con dos laterales, uno por banda, pero procedentes de categorías inferiores a Tercera Federación. Adri Casariego llega tras quedarse a las puertas de ascender desde Preferente con el San Tirso y ser campeón de Copa Coruña. Por su parte, Pablo Roibás proviene del Orillamar de Primera Futgal, equipo en el que llevaba desde el año 2021.

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Por otro lado, el Montañeros ahora sí que da por cerrada su plantilla con una incorporación de primer nivel en la categoría como es la del lateral izquierdo Luis Castro. El jugador de 24 años llega al ambicioso proyecto de Elviña tras ser una pieza clave en el ascenso del Arosa a Segunda Federación. Luis disputó 35 partidos esta temporada con el conjunto arlequinado, 28 de ellos como titular, en los que acumuló 2.675 minutos y vio seis tarjetas amarillas. En esos choques que él disputó, el Arosa ganó en veinte ocasiones, empató en once y perdió en tan solo cuatro.