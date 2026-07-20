Top 10 | Los mejores equipos masculinos de la temporada en la delegación coruñesa

Fabio González, centrocampista del Arteixo, en un partido de la pasada temporada ante el Juventud de Cambados GERMÁN BARREIROS

Está cerca la próxima temporada, que arrancará en unos días con partidos de Copa Federación, pero este es un buen momento para echar la vista atrás. A continuación, los diez mejores equipos del pasado curso en la delegación coruñesa. De Tercera RFEF a Tercera Futgal.

10. Sporting Meicende: El sabor final fue amargo, pues se resistió nuevamente el ansiado salto a Preferente, pero el equipo rojiblanco merece estar en la lista de honor de la temporada. Tras terminar el curso anterior en séptima posición, el Meicende dio un gran paso adelante en Liga. Se mantuvo siempre en la pelea por el primer puesto, que da el ascenso directo, y finalmente acabó segundo, clasificado para el playoff. Ahí cayó en las semifinales ante el Juvenil Ponteareas, que le venció por 2-0 en la ida y resistió en la vuelta con un 3-2 después de que los locales igualaran la serie en apenas 26 minutos.

9. Betanzos: Tuvo un final similar el equipo del García Hermanos, que tras caer desde Tercera RFEF siguió una trayectoria ascendente durante todo el año hasta terminar como subcampeón del grupo 1 de Preferente, solo por detrás del Lalín. Además, en la Copa de A Coruña llegó hasta los cuartos de final y cayó ante el campeón San Tirso en su feudo (1-0). Donde no tuvo una buena actuación fue en los playoffs: cedió en las semifinales por un global de 0-5 ante un Antela que logró después el ascenso.

8. Ciudad Jardín: El club con sede en la Calle Barcelona llevaba tiempo buscando el ascenso a Segunda Futgal. Era el objetivo para este año y llegó en la última jornada, día en el que venció al Sin Querer y aprovechó el triunfo del Xuventude Laracha ante el Maravillas. El final no pudo ser más apretado, con 77 puntos para el Ciudad Jardín y 75 para sus dos perseguidores. Y los números, inmejorables: 24 victorias, cinco empates y una sola derrota.

7. Órdenes: Tras una primera temporada en Preferente en la que se mantuvo en la zona media-baja de la tabla, el Órdenes partía con el objetivo de salvar la categoría sin apuros. No se conformaron con esto los de Vista Alegre, que arrancaron muy bien el curso y mantuvieron una regularidad que les permitió terminar en quinto lugar, plaza de playoff. Ahí compitieron de forma inmejorable ante el Portonovo, que terminó ascendiendo, y que les venció por un global de 2-3. El único borrón estuvo en la Copa de A Coruña, donde una alineación indebida les dejó sin disputar los octavos de final.

6. Sada: Cinco años después, el Sada está de vuelta en Primera Futgal. Lo hace tras una temporada en la que sumó 67 puntos (veinte triunfos, siete empates y siete derrotas) que le sirvieron para acabar en segunda posición y lograr el ascenso directo.

5. Montañeros: El equipo de Elviña afrontó la temporada con la idea de asentarse en la nueva categoría y cumplió con creces. Su primera presencia en Tercera RFEF bajo la nueva denominación se saldó con una décima posición con 48 puntos (doce victorias, doce empates y diez derrotas). Lo mejor que se puede decir de su curso es que terminó a cuatro unidades de una zona de playoff que merodeó y aventajó en 22 al primer descendido.

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4. Almeiras: Igual que el Sada, el Almeiras logró el ascenso a Primera Futgal. Lo hizo como campeón tras sumar 68 puntos tan solo un año después de abandonar la Tercera. Dos éxitos en dos años, a los que además sumó una gran participación en la Copa de A Coruña, donde quedó apeado en cuartos de final —por penaltis— ante el Sporting Coruñés.

3. Carral: Si alguien merecía celebrar, es el Carral, que llevaba más de una década llamando a la puerta de la Preferente y lo consiguió por fin este curso. Debió luchar hasta el final para dejar atrás a Galicia Mugardos y Sporting Meicende, pero terminó ganando la Liga con 73 puntos (22 victorias, siete empates y cinco derrotas).

2. San Tirso: Pudo haber sido el equipo del año el San Tirso, pero se queda a las puertas tras caer en la final por el ascenso a Tercera RFEF frente al Antela. Solo eso le bajó del 10, pues conquistó su segunda Copa de A Coruña en tres años venciendo al Paiosaco (1-0) en Riazor y repitió clasificación para el playoff de ascenso. Ahí llegó un paso más lejos que el curso anterior tras superar al Atios (3-1 en el global), pero se quedó con la miel en los labios en una eliminatoria decisiva de lo más igualada. No hubo goles en 210 minutos de juego y el Antela tuvo más acierto en la tanda de penaltis para imponerse por 4-5.

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1. Atlético Arteixo: Pese a que ahora se encuentra en una situación delicada, la temporada del Arteixo fue para enmarcar. El equipo venía de sufrir hasta la última jornada para salvarse y, tras un inicio algo irregular, firmó una extraordinaria segunda vuelta que le llevó a acabar en tercera posición. Gracias a ello, disputó el playoff de ascenso a Segunda RFEF, donde avanzó en la primera ronda frente al Estradense (3-2 en el global) y solo la mejor clasificación liguera del Compos (3-3 global) le privó de jugar la eliminatoria decisiva frente al Badalona.