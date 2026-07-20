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O Noso Fútbol

El Mundialito de la Integración del Torre, fiel a su cita un verano más

En las selecciones conviven nacidos en el país con jugadores de distintos orígenes

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/07/2026 17:28
XI edición del Mundialito de la Integración, en la Ciudad Deportiva de A Torre
XI edición del Mundialito de la Integración, en la Ciudad Deportiva de A Torre
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El Mundialito de la Integración que organiza el Torre, uno de los clásicos del fútbol coruñés, no faltó a su cita tampoco este verano. Con 18 equipos participantes en categoría masculina y tres en femenina, la XI edición proclamó a España e Italia como campeones. Un tema anecdótico en una actividad cuyo objetivo es fomentar la solidaridad y amistad a través del deporte. 

La categoría masculina contó con la participación de 17 selecciones. Una de ellas, la de Perú, se inscribió con dos equipos. Completaron la lista España, Italia, Curazao, Palestina, Cuba, Inglaterra, Países Bajos, Paraguay, Colombia, Bolivia, Argelia, Nigeria, Uruguay, Marruecos, Argelia y Turquía. Por su parte, el torneo femenino se organizó en formato triangular con Italia, España y Bolivia. 

Como bien indica el nombre, el espíritu de la competición es la integración. Las selecciones suelen constar de jugadores que representan a sus países de origen, pero también hay cabida para aquellos que, por simpatía, se quieran sumar pese a tener un lugar de nacimiento diferente al de esa bandera. 

En lo deportivo, España se impuso en la final masculina a Uruguay (4-3) y Marruecos logró el tercer puesto al vencer a Perú (3-4). 

En el triangular femenino, el España-Bolivia (2-2) y el Bolivia-Italia (0-0) terminaron en empate, y el triunfo de Italia ante España (1-0) marcó la diferencia.

La selección femenina de Bolivia
La selección femenina de Bolivia
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La selección masculina de Marruecos
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