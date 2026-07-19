Jairo Arias, técnico del Montañeros: “Nuestro reto es convertir el mayor talento individual en talento colectivo”

Jairo Arias sopesó si merecía la pena cambiar de aires o seguir en el Montañeros y, tras valorar las diferentes propuestas que tenía sobre la mesa, decidió continuar un año más. Asturiano de nacimiento, el técnico siente ahora al equipo de Elviña como su casa, un lugar en el que espera seguir creciendo de la mano del club. Y en el horizonte aparece el proyecto más ilusionante que ha dirigido, con fichajes de renombre como Luis Castro, Cañi o Adri Otero. Eso sí, no renuncia a su máxima: el colectivo.

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El verano empezó con rumores. ¿Por qué finalmente tomó la decisión de renovar?

El Montañeros es mi casa. Desde que llegué, en agosto de 2016, siempre he estado aquí. He crecido aquí y considero que, para salir, el proyecto tiene que ser muy superior al que tengo en el Montañeros. Porque, si en algo me han educado, es que de bien nacido es ser agradecido. Yo lo estoy con el club, Luis (presidente), Pablo Fernández (ex director deportivo) y otras personas en concreto. Entonces, no hubo ninguna opción que yo considerase muy superior como para abandonar el club.

¿Le fue complicado decidir?

Complicado o no, no sabría decir. Sí que es cierto que hubo varias posibilidades y las maduré todas. Les dediqué muchísimo tiempo. En años anteriores no lo había hecho así: algunas ofertas las rechacé muy rápido y otras tenían un tiempo de respuesta muy corto. Este año, en cambio, las opciones que surgieron me permitieron pensarlas con calma. Reflexioné mucho y, viendo también, por desgracia —porque no se lo deseo a ningún club—, lo que ocurrió con el Arteixo, vi la posibilidad de seguir manteniendo un proyecto importante en casa. Y, como dije antes, aquí es donde actualmente soy feliz.

¿Haberlo pensado tanto le hace intuir que está ante su último año?

No tiene por qué. Luis sabe que quiero crecer en el mundo del fútbol. Me formo para ello, le dedico muchísimas horas y mucho trabajo. Pero tampoco pienso más allá del día a día. No sé qué va a pasar mañana, ni pasado, ni dentro de un mes. Por lo tanto, pensar en lo que pueda ocurrir el 30 de junio del año que viene creo que no tiene ningún sentido. Actualmente estoy donde quiero estar, donde soy feliz, y ojalá podamos seguir el club y yo creciendo de la mano durante muchos años.

¿Qué balance hace de la pasada temporada, la primera en Tercera RFEF?

Muy positivo. No solo por los resultados, sino también por la forma en la que los conseguimos. Éramos un equipo cuyo objetivo era salvar la categoría y nunca estuvimos en una situación comprometida. Siempre mucho más cerca de pelear por un playoff que de luchar por evitar el descenso. De hecho, perdimos matemáticamente las opciones de playoff en la penúltima jornada. Lógicamente, el balance tiene que ser muy positivo.

Sí que le pongo un pero. En estas categorías es muy difícil darle continuidad al trabajo. Hay jugadores que se marchan a Segunda RFEF, otros reciben ofertas diferentes y alguno incluso tiene que cambiar de ciudad por motivos personales o laborales. Eso hace que muchas veces el proyecto no tenga el tiempo que a mí me gustaría. Y más en un equipo como el nuestro, donde invertimos muchísimas horas en desarrollar un modelo de juego muy concreto, una de nuestras principales fortalezas. Es un inconveniente, pero también es algo que hay que asumir en estas categorías.

“Ojalá podamos seguir el club y yo creciendo de la mano durante muchos años”

¿Qué diría que faltó para llegar a un playoff que por momentos pareció posible?

El Montañeros es mi casa. Desde que llegué, en agosto de 2016, siempre he estado aquí. He crecido aquí y considero que, para salir, el proyecto tiene que ser muy superior al que tengo en el Montañeros. Porque, si en algo me han educado, es que de bien nacido es ser agradecido. Yo lo estoy con el club, Luis (presidente), Pablo Fernández (ex director deportivo) y otras personas en concreto. Entonces, no hubo ninguna opción que yo considerase muy superior como para abandonar el club.

Tuvimos un debe importante. Si no recuerdo mal, terminamos con una diferencia de alrededor de siete goles entre los que generamos y los que realmente marcamos. Eso es un aspecto claramente mejorable. También hubo partidos puntuales en los que determinadas decisiones arbitrales pudieron condicionarnos y hacernos perder puntos o impedirnos sumar alguno más. Pero eso no depende de nosotros. Sí, el mejorar esa eficacia de cara al gol. Ya nos pasó en el primer año en Preferente. Al año siguiente, gracias también a los fichajes, conseguimos dar ese salto. Creo que este año puede ocurrir algo parecido.

¿Qué le ilusiona de la nueva plantilla para decir eso?

Creo que, en términos generales, tenemos más talento individual. Pero el año pasado acabamos teniendo un talento colectivo altísimo. Ahora nuestro reto consiste en convertir ese talento individual en talento colectivo. Porque, por muy buenos que sean los futbolistas individualmente, si no conseguimos trasladarlo al funcionamiento del equipo, incluso podríamos acabar siendo peores. Yo diría que las principales diferencias respecto al año pasado son precisamente esas: un mayor fondo de armario y un talento individual superior.

¿En qué porcentaje aumenta el presupuesto respecto a la temporada pasada?

No te lo puedo decir porque nunca lo calculo en porcentajes. Lo que sí puedo asegurar es que el presupuesto no ha aumentado tanto como la gente puede pensar viendo los fichajes que estamos realizando.

¿Y qué porcentaje de primeras opciones han conseguido incorporar?

Diría que alrededor del 90 %. La gran mayoría de los jugadores que hemos firmado eran primeras opciones o, como mucho, estaban dentro de ese grupo de dos o tres futbolistas que teníamos marcados como prioritarios para cada demarcación.

“En estas categorías es muy difícil darle continuidad al trabajo”

¿Se les ha caído algo a última hora?

Ha habido un caso, Jota Sanmarful. Tenía el contrato firmado, pero con una cláusula de salida en caso de tener alguna opción de categorías superiores. Y dentro de ello entra la Primera División de Andorra, por lo que cuando le llegó la oferta del Atlètic Escaldes, ejecutó la cláusula. Me alegro por él, es un gran chaval y seguro que le va a ir genial en una experiencia tan bonita como esa.

Siempre le hemos visto jugar con un único delantero. Este año va a contar con Pape, Otero e Iago Pérez. ¿Cómo va a gestionar esa situación?

Es cierto que normalmente nos habéis visto jugar con un solo delantero. Pero también ha habido momentos en los que hemos cambiado durante los partidos. Por ejemplo, en Dubra en Preferente íbamos perdiendo 1-0 y remontamos pasando a jugar con dos delanteros y colocando a Cano como referencia ofensiva. Este año también lo hemos hecho; sin ir más lejos, ante el Compostela acabamos jugando con dos nueves. Dependerá de los espacios que deje el rival, de su estructura, o de que entendamos que vamos a dominar el partido y necesitemos una mayor presencia dentro del área. Lo bueno de contar con tres futbolistas de ese nivel es que nos permite tener muchas más variantes y mucha más riqueza ofensiva.

¿No le preocupa la gestión del vestuario teniendo tres delanteros de ese nivel?

Estamos en un contexto semiprofesional. Todo el mundo tiene que entender que para jugar hay que rendir. En ese sentido, la gestión del vestuario no me preocupa porque todos saben que hay tres delanteros, todos saben que tendrán que ganarse el puesto y todos tendrán su oportunidad para demostrarlo.

¿Da la plantilla por cerrada?

Nunca hablaría de mercado cerrado. El segundo año en Preferente teníamos la plantilla hecha y, dos días antes de empezar la pretemporada, apareció Cano. El año pasado ocurrió exactamente lo mismo con Carreira. Por eso nunca hablo de plantillas cerradas. Lo que sí puedo decir es que la plantilla está muy encaminada, pero siempre pueden surgir oportunidades.

“El presupuesto no ha aumentado tanto como la gente entiende por los fichajes”

¿A qué tipo de rivales le gusta enfrentarse en una pretemporada?

Depende de lo que busques en cada momento. Contra equipos de Preferente encontramos partidos que nos interesan porque persigues unos objetivos determinados. Contra equipos de Segunda Federación buscamos otras cosas completamente diferentes. Tienes que saber combinar muy bien qué tipo de partido necesitas cada semana, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el emocional.

¿En qué siente que ha ido progresando su Montañeros con el paso de los años, pese a la dificultad para dar continuidad a un proyecto?

El año pasado terminamos a un nivel muy alto en cuanto al juego. Dominábamos muy bien el juego posicional, pero también éramos un equipo más caótico en ataque. Y ese caos estaba ordenado. En Preferente todo era mucho más estructurado, mucho más rígido. El año pasado dimos un paso más porque conseguimos atacar de una forma más imprevisible sin perder el orden colectivo. Ahora se trata de seguir mejorando. El diez perfecto nunca lo vas a alcanzar, pero la obligación es seguir progresando cada temporada.

¿Qué posición firma para esta temporada?

Si es por firmar, ser primero (risas). No, en serio, no firmo ninguna posición. Queremos dar un paso más. Ser ambiciosos, pero siempre desde la humildad que caracteriza al club. Somos conscientes de las limitaciones que tenemos: entrenamos muchas veces en medio campo, tenemos recursos limitados y eso también forma parte de nuestra realidad. Aun así, el club sigue apostando por crecer. Luis siempre quiere dar un paso más dentro de esas limitaciones y eso es algo que todo el mundo debe valorar: las familias, la gente del club y cualquiera que conozca el trabajo que se hace aquí. Sabemos que será muy difícil, pero ese tiene que ser nuestro objetivo. Los objetivos deben ser ambiciosos, pero también alcanzables.

Ya en un plano más personal, ¿cómo llega un avilesino al Montañeros en 2016? ¿Por una oferta de trabajo?

Sí, un poco así. Por medio de Luis y de Pablo. Pablo ya me conocía de la etapa en la que fue director de cantera del Real Avilés. En aquel momento había intentado incorporarme a su club, pero no surgió. Después, cuando Luis se hace cargo del Montañeros y pone a Pablo como director de cantera, aparece esa posibilidad. Me la comentan, nos reunimos en Asturias, en Avilés, y lo veo todo muy positivo. Vine una semana a conocer la ciudad. Bueno... realmente fui incapaz de aguantar la semana. A los tres días ya me había ido (risas). Se me hizo un poco cuesta arriba. Al final, Avilés tiene unos 80.000 habitantes y A Coruña unos 300.000. Me vi un poco agobiado. Pero decidí dar el paso y, mira, tengo una felicidad plena actualmente.

"Conocí a mi pareja al llegar aquí y parte de mi felicidad fue gracias a ella"

¿No había estado nunca en A Coruña?

Sí. Había venido a jugar al fútbol con el Quirinal, al torneo del Orillamar, que se hacía en verano. Había jugado en la Grela en hierba natural y en la Torre. Pero vine a eso. Con amigos, con compañeros de equipo, y es muy diferente a encontrarte aquí tú solo.

¿Aún no conocía a su mujer?

No. A mi mujer la conocí aquí. Aquella semana vine solo, me hospedé en Matogrande y prácticamente no sabía ni dónde estaba. Se me hizo un poco cuesta arriba.

Pero finalmente decidió venir.

Sí. Al principio también fue un poco difícil porque soy una persona muy sociable. Avilés es muy pequeño; yo era bastante conocido en la ciudad y tenía relación con muchas personas. Aquí pasas de repente a no tener relación con nadie y es difícil. Por suerte, conocí muy rápido a mi pareja, con la que sigo actualmente, y parte de mi felicidad fue gracias a ella.

Para terminar, ¿qué espera de la final del Mundial y quién cree que va a ganar?

Espero un partido donde España intentará llevar el control ante una selección muy agresiva que impone mucho ritmo por sus presiones y la agresividad de las mismas. Será importante tener el control y que no se juegue al ritmo que ellos quieren marcar, ya que ahí saldríamos perdedores. Para mí esa es la clave de la final. Creo que, por momentos, ellos harán algo similar al partido ante Inglaterra: jugaran también a ese otro fútbol de sacarte del partido, de intentar condicionar al árbitro en sus decisiones... Creo que somos mejor selección, pero hay que demostrarlo.