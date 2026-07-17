La Tercera RFEF femenina arrancará el segundo fin de semana de septiembre con mayor posibilidad de ascenso

Victoria B y Atlético San Pedro se midieron en la final de la Copa de A Coruña y jugarán en Tercera RFEF PATRICIA G. FRAGA

Días después de confirmar las fechas de inicio de las competiciones masculinas, la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) hizo lo propio con las ligas femeninas. La Tercera RFEF dará comienzo el segundo fin de semana de septiembre (días 12 y 13), a la vez que la Primera Gallega Arzúa-Ulloa y la Segunda Gallega. Por su parte, la Tercera Gallega arrancará el último fin de semana del mes (días 26 y 27), mientras que en las competiciones de base el balón empezará a rodar los días 3 y 4 de octubre.

Tras el ascenso del Victoria y la caída a Primera Gallega de Domaio y Sárdoma, la Tercera RFEF se renueva en tres de sus equipos. El Atlético Villalonga desciende desde Segunda RFEF y se incorporan como ascendidos el filial del Victoria y el Atlético San Pedro. Continúan en la categoría As Celtas B, Lóstrego, Friol, Victoria FC, Bergantiños, Concello de Boiro, Tomiño, Orzán y O Val.

Todavía no está claro si habrá algún equipo más o menos, pues la RFGF todavía no ha sacado la lista definitiva, pero sí están las bases de la RFEF, al tratarse esta de una competición de ámbito nacional. Y estas recogen un cambio con respecto a la pasada temporada, en la que solo el mejor de todos los primeros ascendía directo y el resto de campeones se veían abocados a la disputa de un playoff. En esta ocasión, los dos primeros de cada grupo tendrán plaza el siguiente curso en Segunda RFEF.

Además, las bases indican el camino a seguir de cara a la temporada 2027-28: “Los equipos que asciendan de categoría territorial a cada grupo de Tercera Federación serán los comunicados por cada Federación Territorial, siempre respetando la norma de que en la temporada 2027-28 los grupos tendrán entre doce y catorce equipos. De este modo, tras ejecutar los ascensos de cada grupo a Segunda Federación, los descensos de Segunda Federación de Fútbol Femenino a cada grupo y los descensos de cada grupo a categoría territorial, ascenderán desde categoría territorial a cada grupo tantos equipos como corresponda hasta completar la composición de entre doce y catorce equipos en cada uno”.