Así estarán compuestos los banquillos coruñeses de Primera Futgal

Juanjo González, técnico del Relámpago, da indicaciones en el duelo ante el Sporting Meicende DANI PATIÑO

Todavía no se conoce la composición de los grupos de la Primera Futgal 2026-27, pero los trece equipos que pertenecen a la delegación coruñesa ya tienen entrenador confirmado. Maikel Naujoks, Javier Bardanca, Óscar La Magia y Rubén Rivera destacan en una relación de nombres en la que hay varias novedades.

Sporting Meicende: Después de firmar la mejor temporada de la historia del club, con un subcampeonato en el grupo 1 de Primera Futgal que no se pudo traducir en ascenso en el playoff, el Meicende seguirá siendo entrenado por Maikel Naujoks. El exjugador del Deportivo lleva ya una década a los mandos del club, tiempo en el que han pasado de Tercera a Primera Autonómica y en el que en 2025 disputaron la final de la Copa de A Coruña.

Orillamar: A cuatro puntos del playoff se quedó el Orillamar, que tras la marcha de Dani Casal, se pone en manos de Javier Bardanca, uno de los técnicos más respetados del fútbol coruñés por su periplo en el Silva. En A Grela inició su camino en 2009, con el equipo en Segunda Regional, y se marchó en 2023 con nueve permanencias en Tercera División/RFEF bajo el brazo. Después pasó por el Dubra, con el que terminó en la media tabla de Preferente en sus dos temporadas.

Olímpico: También habrá cambio en el Olímpico, que terminó quinto el pasado curso. Carlocho deja su sitio a José Ángel Domingo ‘Barral’, un hombre que fue jugador de equipos como Fabril, Endesa As Pontes, Ponferradina, Real Oviedo B o Cerceda y que como técnico, pasó por Ciudad Jardín, Eume y Sada antes de tomar las riendas del filial del club de Rutis. Con el Olímpico B terminó sexto el pasado curso en Segunda Futgal.

Relámpago: Apuesta por la continuidad el equipo de Elviña, que logró una trabajada permanencia (décimo puesto) bajo la dirección de Juanjo González. Entrenador en la cantera de Victoria FC y Bergantiños, vivió su primera experiencia como sénior en el Sada, paso previo a dos temporadas en el Orillamar. La pasada temporada se hizo cargo del Relámpago en la cuarta jornada tras la dimisión de Alejandro Álvarez.

Torre: Cambio de rumbo en el Torre, equipo en el que empezó la temporada Jordi Uriach y terminó con Jaime Marín tras la dimisión del primero. El equipo terminó en duodécima posición y en el nuevo curso buscará un paso más con algún fichaje de renombre como Manu Mosquera y la contratación como entrenador de Jacobo Barallobre. El nuevo técnico viene de ascender con el Suevos a Segunda Futgal y de disputar, en su primer año en la categoría, la fase de ascenso a Primera Futgal.

Marte: Tras lograr la permanencia (13º) de la mano de Celso Otero, otro equipo de Monte Alto agita también el avispero. Lesionado de larga duración, el presidente Óscar ‘La Magia' pasa de jugador a entrenador. El ex de Cerceda, Montañeros o Boiro vivirá su primera experiencia en los banquillos acompañado de Saulo Hidalgo y Maxi Lomando.

Sporting Coruñés: El Sporting Coruñés (14º) aseguró la salvación en la última jornada. Fue una temporada de grato recuerdo para el club de Monte Alto, que se asentó en la categoría tras dos ascensos consecutivos y alcanzó las semifinales de la Copa de A Coruña. La próxima temporada seguirá en el banquillo Marcos Souto, joven técnico que sustituyó en la sexta jornada a Jaime Marín, acompañado esta vez por Xavi Viña y Dani Liste.

Imperátor: Igual que el Marte, el Ímper (15º) confirmó su permanencia con un partido de margen. Fue otro de los equipos que cambió de técnico a mitad de campaña —Toño Rodríguez sustituyó a Alberto Moscoso— y que ahora apuesta por la continuidad. El entrenador conoce bien al grupo tras pasar por las categorías inferiores y desde el club —todavía sin anuncio oficial— se ha decidido darle la oportunidad desde la pretemporada.

Club do Mar: El equipo de Caión compitió la pasada temporada —como es habitual— en el grupo 2 y peleó hasta el final por el ascenso directo con el Arzúa. El empate a puntos y el golaveraje perdido les llevó al playoff, donde cayeron en semifinales ante el Galicia Mugardos. Como sucede de forma ininterrumpida desde 2018, Dani Sánchez será el técnico.

Vizoño: Tras la salida de Jano Teixeira, que cuajó una buena temporada con una séptima plaza, el equipo de Abegondo (grupo 2) estará dirigido por Yon Calvo, preparador que en las dos temporadas anteriores estuvo al frente del Unión Campestre de Tercera Futgal.

Queixas: Todavía no lo ha confirmado de forma oficial el club, pero Julio Pablo Fernández será un año más el entrenador de este equipo del grupo 2. Viene de lograr una novena posición tras ascender la pasada campaña.

Almeiras: Rubén Rivera, exdelantero de Montañeros, Coruxo y Bergantiños, entre otros, sustituye en el banquillo a Miguel Pena, con quien los de Culleredo han logrado dos ascensos consecutivos. Rivera dejó de jugar en la temporada 2024-25, momento en el que ya entrenaba en la base del Montañeros y este curso dirigió al filial del Arteixo en Tercera Futgal.

Sada: Otro ascendido en el que hay un cambio en el banquillo. Adrián Vilas, procedente del Once Caballeros, ocupa el lugar de Luis Alberto Martins con el objetivo de asentar al equipo en la Primera Futgal.