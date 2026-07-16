El mercado de Preferente | De Dora, el estandarte de un Betanzos que va a por todas

Juan de Dora, durante su primera etapa en el Betanzos ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La Preferente Futgal contará la próxima temporada con seis equipos de la delegación coruñesa en el grupo 1. Continúan San Tirso, Betanzos, Órdenes, Sofán y Paiosaco, mientras que el Carral logró el ascenso. Y en mayor o menor medida, todos están avanzando en su planificación.

Pese a ser el último en acabar la temporada, con esa final del playoff en la que se le resistió el ascenso, el San Tirso cuenta ya con 24 jugadores anunciados para la próxima temporada. En el apartado de renovaciones aparecen el portero Fedello, los defensas Gamallo, Iván Rellán, David Lago y Manu Prieto, los centrocampistas Christian Rey y Carlos Díaz, el mediapunta Álex Segade y los delanteros Denis López y Rachón. También formarán parte de la primera plantilla cinco jugadores del Juvenil A: David Viejo, Xano Mantiñán, Leandro Cortés, Martín Pacheco y un Manu Prego que ya disfrutó de mucho protagonismo este curso a sus 16 años.

Por otra parte, el equipo de Abegondo ha hecho nueve fichajes. En portería, José Hevia, procedente del Atlético Arteixo. En defensa incorpora a Roi Ferreiro, que viene de ser uno de los jugadores importantes del Juvenil A del Montañeros en la División de Honor Juvenil; y al lateral izquierdo Dani Estramil (Silva). La demarcación en la que más se ha reforzado el equipo de Fabio Rodríguez es el centro del campo, para donde llegan Gabri Blanco (Mairena, de la Primera Andaluza), Telmo Perucha (Marino de Mera Juvenil y ex del Dépor), Sergio Busto (Orillamar) y Pedro Couce (Betanzos). Con Sito Pais (Montañeros) encuentra en la delantera a un jugador con un condicionante similar al de Estramil, pues cuenta con experiencia en Tercera RFEF, pero ha pasado un año en blanco a causa de una lesión de ligamento cruzado anterior. Y, por último, Álex Fernández refuerza el frente del ataque tras ser pieza clave en el Sporting Cambre.

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Si el San Tirso rozó el ascenso a Tercera RFEF, tampoco se quedó muy lejos el Betanzos, subcampeón en Liga y eliminado en la semifinal del playoff ante el propio Antela. Para intentarlo de nuevo, los de Claudio Corbillón han confirmado ya quince renovaciones, por lo que se mantiene el bloque: los porteros Jesús Jurado y Manu Castro, los defensas Javi Fernández, Martín Lago, Carneiro, Marcos Rodríguez, Laye y Da Lama, los centrocampistas Alberto Leira, Jorge Piquero, Manu Barbeito y Ángel, y los atacantes André y Raúl Pita. También contará el equipo del Mandeo con Alejandro, Marcos López, Pablo y Vicente, que promocionan al primer equipo tras destacar en el Juvenil A.

Hasta el momento son tres los fichajes y todos ellos proceden de Tercera RFEF. El centrocampista Álex Montero firma tras un par de temporadas en el Silva, el extremo Iker Castro se desliga de un Arteixo con el que jugó cinco temporadas en el primer equipo y regresa un viejo conocido, Juan de Dora, tras un año en el Montañeros para poner el gol.

También tiene su próxima plantilla muy encaminada el Órdenes, que dio la sorpresa con un quinto puesto y llevó al límite al Portonovo en la semifinal del playoff. En el apartado de renovaciones aparecen el portero Manu, los zagueros David Dopico, Diego, Jorge, Cristian Sixto, Ruño y Román, los centrocampistas Martiño, Álex Sánchez y Pastur, y los atacantes Pichu y Brais.

Además, el equipo de Pery López ha anunciado ya ocho fichajes: el guardameta Iker García (Conxo), el defensa Sambade (Ural Juvenil), los centrocampistas Jorge Pereiro (Sporting Meicende) y Álex Suárez (Montañeros) y los delanteros Ipi (Cedeira y ex del Miño, donde ya fue entrenado por Pery), Santi Carneiro (Dubra), Murilo Jul (Ural Juvenil) y Agustín Landín (Bertamiráns).

Inicia un nuevo proyecto el Sofán, que estará dirigido por Dani Casal tras el adiós de Pablo Torreira, entrenador en las cuatro últimas temporadas. Pese a ello, los de O Carral mantienen el bloque con 16 renovaciones: el portero Gardu, los defensas Álex Sánchez, Iván Martínez, Dani García, Dani Becerra, Izan y Javichu, los centrocampistas Pablo Parafita, Fabián, Iván Parafita y Marcos Montero, y los atacantes Braian Gómez, Julián Cortés, Joel Negreira, Alexandre e Iraitz, que contaba con ficha del filial.

Por el momento, han sido cuatro las contrataciones del equipo carballés: Diego Cotelo (Bergantiños) para la portería, Brais Fraga (Ural Juvenil) en defensa, Mario Vila (Club do Mar), que viene de jugar como carrilero derecho, y el delantero centro Martín García (Dubra).

También apuesta por las renovaciones el Paiosaco, equipo en el que seguirá de entrenador Iván Sánchez. Continúan un año más los arqueros Hugo Fernández y Dani Moreno, los defensas Jorge Queijeiro, Martín Carracedo, Manu Mato, Pablo Rodríguez, Beto y Juanma, los centrocampistas Josiño, Andrés Pérez y David González, y los atacantes Iván Amor, Dani Carnota, Cristian Quintás y Jorge Raña. Se esperan más fichajes, pero los dos ya confirmados son el centrocampista Lucas Ferreiro (San Tirso) y el delantero Iago Núñez (Ural Español).

Tanto el Sofán como el Paiosaco acabaron en la zona tranquila de la clasificación, un objetivo que tendrá el Carral en su vuelta a Preferente más de una década después. Todavía sin entrenador confirmado tras la salida de Jairo Bello, el equipo de O Castro ha anunciado los fichajes del central Nico Barrizo, procedente del Orillamar, y de los delanteros Álex Gallego y Santi Parente, que jugaron el pasado curso en el Victoria.