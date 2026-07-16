Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

El campeón de la Copa Diputación de A Coruña se medirá al Guntín en las semifinales de la Supercopa Galicia

La RFGF realizó el sorteo del torneo que da acceso a la Copa del Rey y que se disputará durante el mes de agosto

Santi Mendoza
Santi Mendoza
16/07/2026 16:38
La final de la Copa de A Coruña, San Tirso-Paiosaco, clasificó a los de Abegondo para la Copa Diputación
La final de la Copa de A Coruña, San Tirso-Paiosaco, clasificó a los de Abegondo para la Copa Diputación
PATRICIA G. FRAGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) realizó en su sede de Santiago de Compostela el sorteo de la Supercopa Galicia, torneo que se disputa durante el mes de agosto y que da acceso a la fase previa de la Copa del Rey. Todavía no hay campeón de la Copa Diputación de A Coruña —se conocerá el sábado 1 de agosto—, pero quien logre el título se medirá al Guntín, campeón de Lugo. La otra semifinal enfrentará a Alertanavia y Auriense.

Fabio Rodríguez, instantes después de ganar la Copa de A Coruña en Riazor

Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso: “La temporada es de nueve, el diez era ascender”

Más información

Con la presencia del presidente Pablo Prieto y el secretario general Diego Batalla, la RFGF extrajo de un bombo las bolas de los cuatro equipos mediante un sorteo puro. Antes de comenzar, Batalla explicó que los encuentros serán a doble partido, con las semifinales los días 9 y 16 de agosto, y la final el 23 y 30 de agosto. También, que el campeón de la Copa Diputación de Pontevedra (Portonovo) renunció en beneficio del subcampeón (Alertanavia) al tener imposible la participación en Copa del Rey por haber ascendido a Tercera RFEF, categoría que ya no es de ámbito autonómico. Por otra parte, el campeón de Ourense cambió su denominación recientemente, de Cented Academy a Auriense, al firmar un convenio nacional con el Deportivo Alavés.

Expuesto todo esto, el sorteo encuadró al campeón de A Coruña (San Tirso, Negreira, O Val o Muxía) con el Guntín, vencedor en Lugo. Ahí será local primero el coruñés, mientras que en la otra eliminatoria el Alertanavia recibirá en la ida al Auriense. En la final jugará primero en casa el vencedor del duelo entre el campeón de A Coruña y el Guntín.

La temporada pasada sirve como termómetro del nivel de los siete equipos que pelearán por la Supercopa Galicia: el Guntín acabó en la séptima posición del grupo 3 de Primera Futgal, el Alertanavia fue duodécimo en el grupo 4 de Preferente y el Auriense acabó decimocuarto en esa misma Liga. Por otra parte, Negreira y San Tirso disputaron el playoff de ascenso a Tercera RFEF tras acabar tercero y cuarto, respectivamente, en el grupo 1 de Preferente. O Val descendió a Primera Futgal (fue 17º) y el Muxía acabó sexto en el grupo 2 de Primera Futgal.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La final de la Copa de A Coruña, San Tirso-Paiosaco, clasificó a los de Abegondo para la Copa Diputación

El campeón de la Copa Diputación de A Coruña se medirá al Guntín en las semifinales de la Supercopa Galicia
Santi Mendoza
Jorge Valín durante un entrenamiento con el Deportivo en 2020

El exdeportivista Jorge Valín anuncia su retirada a los 26 años
Santi Mendoza
Silva-Arenteiro, en la pasada edición de la Copa Federación

La RFGF actualiza el camino de la Copa Federación tras varias renuncias
Santi Mendoza
Dos jugadores del Ural se abrazan tras un gol ante el Relámpago la pasada temporada en Primera Futgal

Las renuncias de Ural y Dorneda mantienen a Curtis y Sporting Burgo en Segunda Futgal
Santi Mendoza