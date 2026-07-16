El campeón de la Copa Diputación de A Coruña se medirá al Guntín en las semifinales de la Supercopa Galicia

La final de la Copa de A Coruña, San Tirso-Paiosaco, clasificó a los de Abegondo para la Copa Diputación PATRICIA G. FRAGA

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) realizó en su sede de Santiago de Compostela el sorteo de la Supercopa Galicia, torneo que se disputa durante el mes de agosto y que da acceso a la fase previa de la Copa del Rey. Todavía no hay campeón de la Copa Diputación de A Coruña —se conocerá el sábado 1 de agosto—, pero quien logre el título se medirá al Guntín, campeón de Lugo. La otra semifinal enfrentará a Alertanavia y Auriense.

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Con la presencia del presidente Pablo Prieto y el secretario general Diego Batalla, la RFGF extrajo de un bombo las bolas de los cuatro equipos mediante un sorteo puro. Antes de comenzar, Batalla explicó que los encuentros serán a doble partido, con las semifinales los días 9 y 16 de agosto, y la final el 23 y 30 de agosto. También, que el campeón de la Copa Diputación de Pontevedra (Portonovo) renunció en beneficio del subcampeón (Alertanavia) al tener imposible la participación en Copa del Rey por haber ascendido a Tercera RFEF, categoría que ya no es de ámbito autonómico. Por otra parte, el campeón de Ourense cambió su denominación recientemente, de Cented Academy a Auriense, al firmar un convenio nacional con el Deportivo Alavés.

Expuesto todo esto, el sorteo encuadró al campeón de A Coruña (San Tirso, Negreira, O Val o Muxía) con el Guntín, vencedor en Lugo. Ahí será local primero el coruñés, mientras que en la otra eliminatoria el Alertanavia recibirá en la ida al Auriense. En la final jugará primero en casa el vencedor del duelo entre el campeón de A Coruña y el Guntín.

La temporada pasada sirve como termómetro del nivel de los siete equipos que pelearán por la Supercopa Galicia: el Guntín acabó en la séptima posición del grupo 3 de Primera Futgal, el Alertanavia fue duodécimo en el grupo 4 de Preferente y el Auriense acabó decimocuarto en esa misma Liga. Por otra parte, Negreira y San Tirso disputaron el playoff de ascenso a Tercera RFEF tras acabar tercero y cuarto, respectivamente, en el grupo 1 de Preferente. O Val descendió a Primera Futgal (fue 17º) y el Muxía acabó sexto en el grupo 2 de Primera Futgal.