La RFGF actualiza el camino de la Copa Federación tras varias renuncias

Silva-Arenteiro, en la pasada edición de la Copa Federación ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Dos días después de hacer público el cuadro de la fase autonómica de la Copa RFEF, la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) se ha visto obligada a hacer una serie de modificaciones ante las renuncias de Sarriana, Barco y Viveiro. Todavía están en el aire otras participaciones, como las de Atlético Arteixo, Arenteiro y Céltiga, pero de haber alguna baja más, solo implicará que el rival avanza directamente a cuartos de final.

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Los clubes tienen de margen hasta el lunes 27 para notificar su renuncia, aclaran fuentes federativas, pero tres de los participantes se han sumado a un Racing de Ferrol que ya anunció su no antes del sorteo del cuadro. Es el caso de Sarriana, Barco y Viveiro, de la Tercera RFEF. Puede que no sean las únicas, pues el Arenteiro se encuentra en una situación tremendamente delicada en lo económico y su futuro es una incógnita; mientras que el Arteixo valora los pros y contras de presentarse con una plantilla todavía en proceso de formación. Por su parte, el Céltiga apunta a anunciar su baja en los próximos días.

Quien sí tiene intención de competir finalmente es el Montañeros, que ya se ha puesto en contacto con su rival, el Bergantiños, para acordar fecha. Si las instalaciones de Elviña están disponibles, los morados se medirán allí al equipo de Segunda RFEF el sábado 1 de agosto en horario matinal. Portonovo y Boiro tienen la competición entre sus planes también.

En el nuevo cuadro hay 16 equipos, por lo que ya no es necesaria la disputa de una eliminatoria previa. El torneo arranca directamente en octavos de final con los siguientes enfrentamientos en la parte izquierda: Racing Villalbés-Lugo, Lalín-Estradense, Atlético Arteixo-Silva, Montañeros-Bergantiños. De esta forma, uno de los equipos coruñeses avanzará a las semifinales. Por la parte derecha, los duelos son: Ourense CF-Arenteiro, Antela-Gran Peña, Portonovo-Alondras y Boiro-Céltiga.

Donde no hay variaciones es en las fechas de la competición. Los octavos se disputarán entre el 27 de julio y el 2 de agosto. Los cuartos, entre el 3 y el 9 de agosto; las semifinales, entre el 10 y el 16 de agosto; y la final, entre el 19 y el 23 de agosto. De no haber acuerdo entre clubes, las eliminatorias se disputarán los miércoles a las 20.00 horas y la final el domingo 23, también a las 20.00. El ganador de esta fase autonómica tendrá derecho a participar en la fase nacional de este torneo, donde los semifinalistas obtienen plaza para la Copa del Rey.