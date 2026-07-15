El exdeportivista Jorge Valín anuncia su retirada a los 26 años

Jorge Valín durante un entrenamiento con el Deportivo en 2020 RCD

Jorge Valín (A Coruña, 2000) ha decidido poner punto final a su carrera futbolística. A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, al que acompañan 20 fotografías, el lateral derecho cierra un capítulo de su vida tan solo un mes después de ascender con el Compostela a Segunda RFEF. En su día fue jugador del Deportivo, con el que debutó en Segunda División en 2019 y disputó 16 partidos hasta su marcha en el año 2021.

Canterano del Victoria, se incorporó a Abegondo en edad cadete. Allí fue escalando poco a poco, hasta llegar al Juvenil de la División de Honor en la temporada 2017-18. Ese mismo curso debutó con el Fabril y la siguiente campaña tuvo más minutos en el filial que en el Juvenil A. Su progresión le llevó a ser pieza clave con el Fabril en la Tercera División 2019-20 y a debutar como titular con el primer equipo en la derrota frente a Las Palmas de la undécima jornada (3-0). Esa temporada también jugaría la última fecha en la victoria frente al Fuenlabrada (2-1). Tras el descenso a Segunda B, pasó a formar parte de la primera plantilla y disputó catorce encuentros, ocho de ellos como titular.

En el verano de 2021 hizo las maletas rumbo al Cornellà para disputar la Primera RFEF, categoría en la que también jugaría con el Numancia. Tras pasar por La Nucía (Segunda RFEF) y el Santa Coloma de la Primera División de Andorra, el lateral derecho regresó a Galicia para firmar con el Compostela. En total, acumuló 2.276 minutos repartidos en 34 partidos (27 como titular) y logró un ascenso en playoff que ha terminado siendo el broche de su carrera deportiva.