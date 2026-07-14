Manu Mosquera, exjugador del Deportivo, ficha por el Torre

Manu Mosquera, durante el Deportivo-Alavés de la Copa del Rey 2020-21 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Manu Mosquera (A Coruña, 1999), jugador con pasado en el Deportivo y con experiencia en Segunda División, es nuevo jugador del Torre. El atacante se convierte en el fichaje estrella del grupo 1 de Primera Futgal, categoría a la que llega tras terminar el pasado curso en el Racing Villalbés, de Tercera RFEF.

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Mosquera pasó por la cantera del Deportivo y disputó unos cuantos partidos en el Fabril antes de marcharse cedido al Extremadura. Allí jugó con el equipo C, el filial, e incluso tuvo protagonismo con el primer equipo cuando este estaba ya prácticamente desahuciado. Fue titular en tres partidos, incluido el de fatídico recuerdo para el Dépor (2-3) en la 40ª jornada de competición.

En la temporada 2020-21 regresó al Fabril para disputar la Tercera División y debutó con el primer equipo como titular en Copa del Rey frente al Alavés. También jugó de inicio ante el Zamora en partido de Segunda B.

El curso siguiente abandonó la disciplina blanquiazul para disputar la Segunda RFEF con el Cacereño, pero en el mercado invernal firmó por el Ourense CF (Tercera RFEF). Tras ello, pasó por otros seis clubes: Victoria (Preferente), Pol (Primera Futgal), Arzúa, Silva, Santa Marta Tormes y Racing Villalbés (Tercera RFEF).

Ahora se convierte en nuevo jugador del Torre, equipo del grupo 1 de Primera Futgal que viene de terminar la Liga en duodécima posición y que en la nueva temporada buscará acercarse a los puestos de pelea por ascender a Preferente.