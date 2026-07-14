Las renuncias de Ural y Dorneda mantienen a Curtis y Sporting Burgo en Segunda Futgal

Dos jugadores del Ural se abrazan tras un gol ante el Relámpago la pasada temporada en Primera Futgal CARLOTA BLANCO

El Ural Español comunicó en los últimos días a la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) su decisión de dejar de competir con el equipo sénior masculino, que había descendido tras seis temporadas en Primera Futgal. Una decisión que también ha tomado el Xuventude Dorneda tras quedarse a las puertas de ascender. Como consecuencia, tanto el Curtis como el Sporting Burgo, relegados por arrastre, ocuparán las vacantes que dejan en el grupo coruñés de la Segunda Futgal.

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La entidad que dirige Pablo Barallobre opta por centrarse en los equipos de cantera la próxima temporada, en la que también estrenará equipo sénior femenino. Con respecto al sénior masculino, el presidente explica que ha habido un desgaste en las últimas temporadas, en las que no han conseguido formar un proyecto estable, pero no cierra la puerta a regresar si una generación de chavales tiene la ilusión de competir en sénior como uralistas.

Por su parte, el proyecto sénior del Xuventude Dorneda llega a su fin tras once años. El presidente, Sergio García, firmó una carta en Instagram en la que expresa su gratitud con todos aquellos que han ayudado al club en los últimos años y esgrime varios motivos para el adiós. “Siempre he estado dispuesto a que, mientras existiese un grupo que quisiese jugar, yo no iba a abandonar por muy ingrato que fuese, pues hasta hoy la ilusión de mantener este grupo y este vestuario siempre ha pesado más que cualquier otra cosa. Pero la realidad siempre te acaba arrollando, la promesa incumplida de volver a jugar en casa, la casi nula masa social, la falta de apoyos…”, reza un párrafo del comunicado.

Una vez confirmadas estas dos decisiones, es el Reglamento General de la RFGF quien determina a quién corresponden las plazas que quedan libres. En su artículo 197 confirma que por vacante se entiende “la renuncia de un equipo descendido” y que “de producirse los descensos por efecto arrastre sobre equipos participantes en grupo o grupos de una división perteneciente a una delegación, de producirse una vacante, la cobertura de la misma corresponderá a aquellos, en orden inverso a tal descenso de esta misma delegación”.

Un párrafo que, traducido a la situación actual, salva a Curtis y Sporting Burgo. Pese a terminar la temporada en los puestos 15º y 16º, por delante de los dos descensos contemplados —Órdenes B y Sporting Ciudad—, se vieron abocados a caer al descender desde Primera Futgal dos equipos de la delegación (Oza Juvenil y el Ural Español). Los arrastres podían quedar sin efecto si alguno de los clasificados para el playoff del grupo coruñés de Segunda Futgal lograba el ascenso, pero ni el Xuventude Dorneda, ni tampoco Suevos y Atlético Castros promocionaron.