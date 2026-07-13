La Copa Federación ya tiene fechas y enfrentamientos definidos

Imagen del Arteixo-Silva de la pasada temporada en Liga, equipos que se verán las caras en octavos de final GERMÁN BARREIROS

El inicio oficial de la temporada 2026-27 está cada vez más cerca. Como es habitual, con una fase autonómica de la Copa Federación que ya tiene fechas y enfrentamientos definidos. En ella estarán seguro el Bergantiños de Segunda RFEF y el Silva de Tercera, mientras que Atlético Arteixo y Montañeros decidirán en los próximos días si participan, según informan a este diario fuentes de los clubes.

Así será el eléctrico formato de la Copa Diputación de A Coruña Más información

La competición se divide por semanas y la eliminatoria previa arrancará la próxima, entre los días 20 y 26 de julio con equipos de Primera y Segunda RFEF. Consta de tres duelos: Sarriana-Lugo, Lalín-Estradense y Ourense CF-Arenteiro. Como en el resto del torneo, esta ronda se disputa a partido único y, de terminar el partido en empate, se va directamente a la tanda de penaltis.

Los equipos coruñeses empiezan directamente en octavos de final, entre el 27 de julio y el 2 de agosto. Además, por el criterio de proximidad geográfica, se enfrentan entre ellos y van por la misma llave de cara a los cuartos de final: el Atlético Arteixo recibirá al Silva y el Montañeros se medirá al Bergantiños en Elviña. Si alguno de ellos renuncia, algo que deberá hacer el lunes previo a la eliminatoria, su rival avanzará directamente a la siguiente ronda. Completan los octavos por esa parte del cuadro los siguientes enfrentamientos: Sarriana/Lugo-Viveiro y Lalín/Estradense-Racing Villalbés. En el lado derecho, las eliminatorias son: Ourense CF/Arenteiro-Barco, Antela-Gran Peña, Portonovo-Alondras, Boiro-Céltiga.

Cuadro de la fase autonómica de la Copa RFEF 2026-27

Los cuartos de final se disputarán entre el 3 y el 9 de agosto, las semifinales entre el 10 y el 16 y la final entre el 19 y el 23. En caso de que los dos equipos no se pongan de acuerdo con la fecha, las distintas eliminatorias se celebrarán los siguientes días: miércoles 22 de julio, miércoles 29 de julio, miércoles 5 de agosto, miércoles 12 de agosto y domingo 23 de agosto. La hora de comienzo de cada partido está fijada de antemano para las 20.00 horas, pero podrá ser modificada en cada partido si hay consenso entre clubes.

Las bases de la competición establecen que “en esta fase podrán intervenir todos los clubes de las diferentes categorías que determinen de ámbito autonómico”, con la excepción de aquellos ya clasificados para la Copa del Rey (el objetivo último de la misma), los filiales y los que ya tienen plaza en la Fase Nacional de la Copa Federación. Es el caso de Pontevedra, UD Ourense, Coruxo, Arosa, Compostela, Celta Fortuna y Fabril. Además, el Racing de Ferrol notificó ya su renuncia a participar.

El ganador de esta fase autonómica tendrá derecho a participar en la fase nacional de este torneo, donde los semifinalistas obtienen plaza para la Copa del Rey. Entre los campeones de la última década figuran tres equipos gallegos: Atlético Saguntino, Pontevedra, Mirandés, Real Murcia, Llagostera, Córdoba, Arenteiro, Badalona Futur, Extremadura y Ourense CF.