El mercado de Tercera |Cañi pone la guinda al ataque del Montañeros

Cañi, durante su etapa en el Racing Villalbés Javier Alborés

A dos semanas de que arranquen las pretemporadas, los equipos de Tercera Federación continúan perfilando sus equipos de cara al próximo curso 2026-27. De los tres clubes coruñeses de la categoría, tan solo el Atlético Arteixo permanece con cero jugadores anunciados de manera oficial en su plantilla, aunque ya cuenta con un nuevo director de orquesta en el banquillo: Noé López.

El cambio de rumbo de Jota: del Arteixo a jugar la Conference con el Atlètic Escaldes Más información

Con los movimientos de esta última semana y salvo sorpresa de última hora, el Montañeros podría dar por cerrada su plantilla para la próxima temporada. En el apartado de renovaciones entra el veterano guardameta Guille del Valle, que seguirá ejerciendo de reserva de Marcos Moreno bajo los palos de Elviña. Dentro de la estructura del club estaba también Dani Buide, central del Juvenil A de gran estima dentro de la entidad morada. “Tras completar toda su formación en nuestra cantera, seguirá creciendo en la que siempre ha sido su casa, demostrando que el trabajo, la constancia y el sentimiento por estos colores tienen recompensa”, escribió el club en el anuncio de sus redes sociales.

Buide compartirá posición con una de las nuevas incorporaciones firmadas por Jairo Arias, como es Jorge Tomé. El central llega al Monta tras firmar una gran temporada en el centro de la zaga del Atlético Arteixo, donde disputó 27 partidos como titular y acumuló cerca de 2.400 minutos. A sus 26 años, esta será su temporada número ocho en Tercera, categoría en la que ha jugado con Racing de Ferrol, Silva, Arzúa, Racing Villalbés, Bergantiños, Arteixo y ahora Montañeros.

De la cantera morada salió también Diego Enjamio, que esta temporada estuvo cedido en el Órdenes, pero que regresará al equipo entrenado por Jairo Arias este verano. Bajo la batuta de Pery, el joven extremo consiguió marcar siete goles en su estreno como modesto en Preferente.

La guinda al mercado del Montañeros la puso Jesús Cañizares ‘Cañi’. Los morados suman así calidad, velocidad y experiencia a una parcela ofensiva plagada de recursos. A sus 34 años, el atacante de As Pontes llega al Monta tras conseguir el ascenso a Segunda Federación con el Compostela en una temporada en la que consiguió ver puerta en seis ocasiones. Cañi se une así en el ataque de Jairo Arias a Diego Rodríguez, Jorge Otero, Antón Garda, Diego Enjamio, Adri Ogando, Pape Gaye, Iago Pérez y Adri Otero.

No muy lejos de Elviña, en A Grela, también ha habido movimiento de jugadores durante los últimos días, aunque en bastante menor medida. El Silva ha hecho oficial la continuidad del central Seydi Mendes, que sumará su segunda temporada de manera consecutiva en el club herculino. Tras salir de la cantera del Deportivo en el verano de 2023, Seydi fichó por el Atlético Arteixo en Tercera con tan solo 18 años, aunque tan solo disputó diez minutos en toda la temporada. El curso siguiente destacó en el Galicia Mugardos de Preferente con 26 titularidades, lo que llamó la atención de un Silva que no tardó en hacerse con los derechos del futbolista para la temporada 2025-26. Bajo las órdenes de Noé López primero y de Diego Armando García después, Seydi fue titular en 32 partidos en los que acumuló un total de 2.864 minutos jugados.