El cambio de rumbo de Jota: del Arteixo a jugar la Conference con el Atlètic Escaldes

En el masivo éxodo que ha emprendido la brillante plantilla de la temporada 2025-26 del Atlético Arteixo, sobresale un nombre: José Ramón Sanmarful, 'Jota' (Ourense, 2002). Fue uno de los jugadores más destacados y eso llamó la atención del Atlètic Escaldes, equipo de la Primera División de Andorra por el que ha fichado. Lleva poco más de una semana allí, pero ya ha tenido tiempo de debutar con victoria en la primera ronda previa de la Conference League.

Jota da sensación de estar aún un poco abrumado con todo lo que le ha pasado en las últimas semanas. Canterano del Pabellón Ourense, llegó a la Tercera RFEF de la mano del Barbadás y se consolidó en la categoría con el Atlético Arteixo. En Ponte dos Brozos vivió su primera experiencia lejos de casa y, durante el curso 2025-26, un claro salto adelante como futbolista. Solo se perdió los dos partidos en los que estaba sancionado (36 encuentros, 32 como titular), marcó ocho goles y alargó la temporada hasta el pasado 7 de junio, momento en el que cedieron con global de 3-3 frente al Compostela en la final gallega del playoff de ascenso a Segunda RFEF.

El ourensán se despidió del Arteixo con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales y quedó libre en el mercado. "Tuve varias ofertas de Tercera: Sarriana, Estradense, Villalbés, Montañeros, Lalín y el Arteixo, lógicamente", reconoce el jugador, que finalmente se decantó por la opción más exótica, la del Atlètic Escaldes.

"Contactaron conmigo a través de Fran Curros, que es la persona que me está echando una mano. Ya lo habían hecho en temporadas anteriores y este año se dio. Decidí cambiar un poco de aires, salir de la zona de confort y, al tener una propuesta tan atractiva en cuanto a poder jugar competición europea y vivir experiencias fuera de casa, opté por aceptarla", explica Jota.

Su semana ha sido de lo más intensa. "Tardé medio día en aceptar la oferta. Fue todo muy de prisa, pero sentía que tenía que hacerlo y no quería arrepentirme. La oferta se acababa pronto; lo hablé mucho con mi representante, que me animó bastante y dijo que era una oportunidad importante y muy interesante de cara al futuro. Ahí estaba un poco de bajón porque el mercado no había salido como esperaba, quizá tenía las expectativas demasiado altas, así que decidí apostar por esta opción", relata el ex del Arteixo.

Y tras ello, un vuelo. "Tuve que viajar rápido y después me puse con el tema del papeleo. Lo solucioné en un par de días, que hasta el presidente se sorprendió porque se suele tardar quince. Y después, a entrenar. Me costó un poco tras un mes casi parado y con los compañeros activos desde el 9 de junio, pero todo es adaptarte. Si te gusta esto, lo tienes que hacer", apunta.

Tras solo unas sesiones de entrenamiento, el extremo entró en la convocatoria para el duelo ante el Mornar montenegrino, correspondiente a la primera de las cuatro rondas previas que tiene la Conference League. Partió como suplente, ingresó al campo en el minuto 81 y, en el tiempo que estuvo sobre el césped, el equipo volteó el marcador para terminar ganando 2-1 (goles del granadino Borja Morales), de forma que afronta la vuelta del próximo jueves en ventaja. Si superan la eliminatoria, se medirán al Vaduz de Liechtenstein en una Q2 que ya cuenta con equipos de renombre como el Ajax, el SC Braga o el Copenhague.

Jota celebra con sus compañeros uno de los goles ante el Mornar CEDIDA

"La experiencia es muy impactante, porque convives con hábitos mucho más profesionales: pasas a entrenar por la mañana, cambian los árbitros y el idioma... Mira que a mí no me gusta coger aviones, pero mientras sea por el tema del fútbol, no voy a poner ningún problema. Ahora es un viaje a Montenegro, jugar en un pedazo de estadio...", relata sobre el duelo del próximo jueves en el estadio Pod Goricom, con capacidad para 15.200 espectadores.

Las dificultades

El cuento parece de hadas, pero detrás del futbolista está la persona: un chaval de 24 años que sale por primera vez de Galicia y se enfrenta por primera vez a una nueva vida. La adaptación no está siendo sencilla y Jota no lo esconde: "Me está costando bastante. La primera semana ha sido bastante complicada: país nuevo, vestuario nuevo y totalmente distinto al que teníamos en Arteixo, la temperatura y la altitud son diferentes, entrenas a horas que no estás acostumbrado... Te sientes solo, ves que estás a 12 horas de casa y te entra flaqueza. Se echa de menos disfrutar de la familia, los amigos y la playa tras una temporada anterior que fue larga".

Eso sí, se muestra optimista. "El mundo del fútbol son momentos y etapas. Tú decides cómo afrontarlas y, si no lo haces de forma positiva, te comen. Hay que vivir el presente, no el pasado ni el futuro. Toca afrontarlo de la mejor forma y lo que tenga que venir, vendrá", apunta.

Pese a que, como bien indican sus palabras, el pasado es pasado, Arteixo tendrá siempre un hueco en su corazón. "Incluso fui muchas veces en las pequeñas vacaciones que tuve. Es un sitio que me marcó bastante. Solo fueron dos años, pero era como si llevara allí toda la vida. Me sorprendió bastante el tema de vestuario, compañeros, la gente y la base. Se fue uniendo poco a poco todo y se convirtió en una montaña de la que no quieres bajar. Me costó bastante la decisión, pero hay cosas que no van contigo y es lo que hay. Me voy muy agradecido con toda la gente de allí. Si algún día puedo volver, ya sea como jugador o entrenador, volveré, lo tengo claro. Nos quedó un recuerdo muy grato tanto a mí como a mi pareja y mi familia", recuerda Jota.