El Bergantiños se refuerza con David Iglesias y Alejandro Sánchez

David Iglesias, durante un partido con la SD Ejea Toni Torrano Sport

Suma y sigue el Bergantiños con la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. Simón Lamas seguirá a los mandos del banquillo de As Eiroas, a donde han llegado ya 13 incorporaciones. Las dos últimas, las de Ale Sánchez y David Iglesias.

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Ale Sánchez es un extremo o mediapunta de 23 años nacido en Sevilla. Llega procedente del Conquense, equipo con el que disputó recientemente los playoffs de ascenso a Primera RFEF. Durante la temporada jugó 33 partidos, 18 como titular, y anotó tres goles. Disfrutó de más protagonismo en el tramo final y encadenó nueve titularidades, incluidas las de la eliminatoria ante la UD Ourense que terminó con el ascenso del equipo gallego.

La del Conquense fue la primera experiencia en Segunda RFEF de Ale, que anteriormente desarrolló su carrera como sénior en tres equipos de Andalucía —Pilas, Villafranco y La Palma— antes de arrancar su andadura en Extremadura de la mano del Villafranca en la campaña 2024-25.

Por su parte, David Iglesias es un mediocentro que llega procedente de la SD Ejea, también de Segunda Federación, categoría en la que cuenta con 59 partidos de experiencia a sus 24 años. Formado en la cantera del Atlètic Segre, debutó en Tercera con el Tamarite en 2022, desde donde dio el salto al Ejea. Desde el 2023 había permanecido en el club aragonés hasta su fichaje por el Bergantiños.