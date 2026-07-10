El Real Madrid C apunta a ocupar la plaza vacante del Arenteiro

Los jugadores del Real Madrid C celebran un gol de esta temporada Real Madrid

La situación actual del Arenteiro es, cuanto menos, delicada. El club ourensano acumula una deuda cercana a los dos millones y medio de euros y al descenso deportivo a Segunda Federación se le ha sumado un nuevo descenso, en este caso administrativo, a Tercera Federación. Esto ha resultado en una vacante en el Grupo I de Segunda Federación, la cual la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sacó a subasta en los últimos días.

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Una vez finalizado el plazo ofrecido por el ente federativo para que los clubes mostraran su interés, se han hecho públicos los nombres de los interesados en ocupar la vacante dejada por el Arenteiro. En concreto han sido tres los equipos que se han postulado como candidatos: Real Madrid C, Toledo y Cornellà, aunque de ellos tan solo los manchegos tienen como opción preferente esta plaza, ya que existe otra en el grupo 2 por la vacante que dejó el Tarazona.

Sin embargo, los méritos deportivos dejan claro quien es el adjudicatario de la vacante del Arenteiro: el Real Madrid C. El segundo filial blanco ya fue equipo de Segunda Federación la temporada pasada, categoría de la que terminó descendiendo en el playout hace escasas semanas. Esto le otorga ventaja sobre Toledo y Cornellà para hacerse con la plaza, aunque el Real Madrid ha marcado como prioritaria la del Grupo 2 por motivos geográficos. Para esa vacante hay más candidatos y el que ha salido como ‘escogido’ es el Castellón B, también descendido en el playout. Si el Castellón B acepta finalmente la plaza, el Madrid no tendrá más que hablar en el Grupo 2 y deberá decidir si mantiene su candidatura o renuncia a la del Grupo 1. En caso de que el filial blanquinegro renuncie, los blancos tendrán prioridad en el Grupo 2 y será el Toledo quien pase a tener preferencia en el Grupo 1, según méritos deportivos.

Ambos clubes tienen de plazo hasta el próximo lunes 13 de julio para confirmar si quieren seguir adelante o no con el proceso de compra de la plaza. La deuda combinada de ambos clubes con la Comisión Mixta de la AFE y los distintos entes federativos asciende hasta los 760.928.32 euros, por lo que cada una de las plazas tendrá un precio único de 380.464,16 euros, que será la cantidad que deberán abonar Real Madrid y Castellón en caso de continuar con el proceso para mantener a sendos filiales en Segunda Federación.

Esta situación afecta de manera directa a varios equipos gallegos que militan en ese Grupo I de Primera Federación que, a día de hoy, consta de 17 equipos. Compostela, Coruxo, Bergantiños, Arosa y Ourense CF están pendientes de conocer a su último rival de la próxima temporada.