El Arteixo anuncia estar cerca de resolver los impagos
Días atrás, los jugadores explicaron que habían dado una prórroga al club hasta el 31 de agosto
El Atlético Arteixo anunció en un comunicado que está cerca de solucionar los impagos que denunciaron jugadores y trabajadores del club.
“Queremos informar de que o club continúa a traballar para solucionar as situacións adversas vividas durante a tempada 2025-26. A día de hoxe, estas cuestións están xa moi avanzadas e seguimos dando os últimos pasos para resolvelas de maneira definitiva. Para a nosa entidade é unha prioridade pechar esta etapa da mellor maneira posible, atendendo e dando resposta a todas as persoas afectadas”, reza el comunicado, que también agradece la comprensión y pide disculpas.
Días atrás, fuentes de la primera plantilla explicaron a este diario que habían acordado con el club una prórroga hasta el 31 de agosto para resolver la situación.