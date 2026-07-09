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O Noso Fútbol

Manu Berrocal, undécimo fichaje del Bergan

El lateral izquierdo formado en el Deportivo llega procedente del Arteixo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/07/2026 05:00
Manu Berrocal, durante el Arteixo-Montañeros de la pasada temporada en Tercera RFEF
Manu Berrocal, durante el Arteixo-Montañeros de la pasada temporada en Tercera RFEF
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El Bergantiños anunció ayer por la tarde el fichaje de Manu Berrocal. El lateral izquierdo, de 21 años, llega procedente del Atlético Arteixo, con el que firmó a finales de diciembre y fue pieza clave.

Excanterano del Deportivo, con el que disputó la División de Honor Juvenil y debutó con el Fabril, se marchó al filial del Castellón tras una complicada campaña 2023-24. Allí disputó 23 partidos, doce de ellos como titular, en un equipo que se proclamó campeón del grupo 6 de la Tercera RFEF.

Tras ello, continuó en la Comunidad Valenciana en las filas del Alzira, con el que participó en cuatro encuentros antes de tomar la decisión de regresar a casa el pasado diciembre. El de Sada firmó por el Arteixo y fue partícipe de la gran segunda parte de temporada del equipo. En total, jugó 23 encuentros, todos desde el inicio. Tan solo se perdió el duelo de la 32ª jornada ante el Juventud Cambados al cumplir ciclo de amarillas.

Berrocal es el undécimo fichaje del Bergan para su nuevo proyecto en Segunda RFEF tras Alberto Sánchez, Dani Jodar, José Balsa, Tomy Fuentes, Yago Gandoy, Adri Álvarez, Álex Pachón y Hugo Villaverde, Por otra parte, el club ha anunciado tres renovaciones: Nacho Pastor, Iago Novo y Koke Saiz.

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