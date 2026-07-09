Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

La Tercera RFEF dará comienzo el primer fin de semana de septiembre

Todas las grandes competiciones del fútbol gallego también tendrán su inicio en esa fecha

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/07/2026 16:42
Montañeros-Viveiro, el pasado mes de marzo en Elviña
Montañeros-Viveiro, el pasado mes de marzo en Elviña
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) anunció esta mañana las fechas de inicio de sus competiciones de fútbol once para la temporada 2026-27. Entre ellas, la Tercera RFEF, que dará comienzo el primer fin de semana de septiembre (días 5 y 6).

Una competición que ya tiene a 17 equipos confirmados —Atlético Arteixo, Viveiro, Pontevedra B, Céltiga, Sarriana, Gran Peña, Arenteiro, Boiro, Montañeros, Alondras, Silva, Estradense, Antela, Somozas, Racing Villalbés, Lalín, Barco y Portonovo— y que está a la espera de ver si el Arenteiro puede salir a competir o si ocupa su plaza el, en principio descendido, Juventud Cambados.

Junto a la Tercera RFEF, las otras grandes competiciones del fútbol gallego también arrancarán el primer fin de semana de septiembre. Es el caso del grupo 1 de la División de Honor Juvenil, que tendrá como plato inicial un derbi coruñés entre el Victoria y el Deportivo. Junto a ella, la Preferente Futgal, la Primera Futgal, los grupos de Segunda Futgal que cuentan con 18 equipos y la Liga Nacional Juvenil.

Por su parte, los grupos de Segunda Futgal con 16 equipos, la División de Honor Cadete, la División de Honor Infantil y la Preferente Futgal en las categorías juvenil, cadete e infantil, arrancarán la semana siguiente, el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. La RFGF aclara que el resto de categorías no empezarán, en ningún caso, antes del 6 de septiembre.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Montañeros-Viveiro, el pasado mes de marzo en Elviña

La Tercera RFEF dará comienzo el primer fin de semana de septiembre
Santi Mendoza
Manu Berrocal, durante el Arteixo-Montañeros de la pasada temporada en Tercera RFEF

Manu Berrocal, undécimo fichaje del Bergan
Santi Mendoza
Silva-Lugo B, el pasado mes de abril en A Grela

Las implicaciones de la renuncia del Lugo B a competir en Tercera RFEF
Santi Mendoza
Carlos García durante el playoff de ascenso entre Atlético Arteixo y Estradense

El Bergantiños ficha a Aarón Sánchez y Carlos García
Raúl Ameneiro