La Tercera RFEF dará comienzo el primer fin de semana de septiembre

Montañeros-Viveiro, el pasado mes de marzo en Elviña GERMÁN BARREIROS

La Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) anunció esta mañana las fechas de inicio de sus competiciones de fútbol once para la temporada 2026-27. Entre ellas, la Tercera RFEF, que dará comienzo el primer fin de semana de septiembre (días 5 y 6).

Una competición que ya tiene a 17 equipos confirmados —Atlético Arteixo, Viveiro, Pontevedra B, Céltiga, Sarriana, Gran Peña, Arenteiro, Boiro, Montañeros, Alondras, Silva, Estradense, Antela, Somozas, Racing Villalbés, Lalín, Barco y Portonovo— y que está a la espera de ver si el Arenteiro puede salir a competir o si ocupa su plaza el, en principio descendido, Juventud Cambados.

Junto a la Tercera RFEF, las otras grandes competiciones del fútbol gallego también arrancarán el primer fin de semana de septiembre. Es el caso del grupo 1 de la División de Honor Juvenil, que tendrá como plato inicial un derbi coruñés entre el Victoria y el Deportivo. Junto a ella, la Preferente Futgal, la Primera Futgal, los grupos de Segunda Futgal que cuentan con 18 equipos y la Liga Nacional Juvenil.

Por su parte, los grupos de Segunda Futgal con 16 equipos, la División de Honor Cadete, la División de Honor Infantil y la Preferente Futgal en las categorías juvenil, cadete e infantil, arrancarán la semana siguiente, el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. La RFGF aclara que el resto de categorías no empezarán, en ningún caso, antes del 6 de septiembre.