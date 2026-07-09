José Currás, de Cerceda a Primera RFEF con el Coria: "Siempre me tomé el fútbol muy en serio"

El pasado verano, José Manuel Currás (Culleredo, 2002) tomó la decisión de salir del Bergantiños con destino Extremadura. No implicaba un cambio de categoría, pero sí de vida para jugar en el Coria, un equipo que se lo fue creyendo poco a poco hasta el punto de lograr el ascenso. El de Cerceda —ha vivido siempre allí— es nuevo jugador de Primera RFEF y atiende a DXT Campeón para repasar la temporada y su paso por otros clubes, entre los que destacan Celta y Deportivo.

¿Ha dejado atrás la mejor temporada de su carrera?

Sí, seguramente. Tanto a nivel deportivo como a nivel personal, yo creo. El primer objetivo no era ascender, sino mantenerse en la categoría. Después, el míster también confiaba en esa lucha por el playoff y, a medida que fue pasando la temporada, vimos que éramos muy fuertes y teníamos una plantilla muy competitiva. Fuimos partido a partido hasta asegurar el playoff en la última jornada. Ahí sí que fuimos creyendo en el ascenso. Una temporada inolvidable.

Hasta ahora, el lugar en el que más lejos había jugado era Asturias. El Coria suponía irse bastante más lejos. ¿Cómo fue la adaptación?

Es un equipo muy familiar. Me acogieron muy bien desde el primer momento. En Extremadura, por muy lejos que estuviera de casa, no me ha faltado de nada nunca. Sí que es verdad que al final echas de menos a la familia y, en este caso, a la 'terriña', como se suele decir, pero estuve muy cómodo. El día a día fue muy fácil y me hicieron sentir como en casa.

Aunque en Segunda RFEF no es tan marcada como en Tercera, ¿qué diferencias futbolísticas observa entre el grupo 1 y el grupo 5?

La verdad es que no muchas. Sí que es verdad que en el grupo 5 hay algún filial más y son equipos que proponen un ritmo de partido muy alto. También hay otros con mucho presupuesto y con jugadores muy buenos. Yo creo que esa es la diferencia que más se nota con respecto al grupo 1.

"El objetivo principal era la permanencia"

¿Cuánto les ayudó tener un míster con la ambición para hablar del playoff sin miedo?

El objetivo principal era la permanencia. Éramos un equipo muy humilde, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. El míster, Rai (Rosa), nos ayudó mucho a tener esa mentalidad competitiva, a ir partido a partido, y nos lo fuimos creyendo. Vimos que la plantilla competía muy bien contra cualquier equipo y en cualquier estadio. Llegamos al final de temporada creyendo en ese playoff porque, aunque hasta el último partido de Liga no se decidió, aunque estuvimos gran parte del año ahí. Una vez nos metimos, sí que éramos más conscientes de que era muy posible ascender si lo dábamos todo en el campo.

En la primera eliminatoria les tocó la Deportiva Minera, un segundo clasificado, y se resolvió por un solo gol, ya en el tramo final del partido de vuelta. ¿Cómo lo vivió?

En un playoff puede pasar cualquier cosa. Todos los equipos van a dar lo máximo de sí y todos van a competir, sea fuera o en casa. En casa salimos con un empate y fue un partido muy complicado. Solo nos quedaba ir allí, darlo todo, dejarnos todo en el campo e intentar sacar el resultado.

Después se enfrentaron al Oviedo Vetusta, otro segundo, y ganaron los dos partidos. ¿Fue más sencilla esa eliminatoria o el marcador engaña un poco?

En casa hicimos un muy buen partido durante los 90 minutos y conseguimos un 3-0 que nos daba clara ventaja, pero también puede ser un resultado engañoso. El Oviedo Vetusta no deja de ser un filial, capaz de cualquier cosa. Allí salieron muy fuertes y contra equipos así sufres mucho. Nos costó, pero supimos aguantar, esforzarnos y dejarlo todo hasta el último minuto. Luego llegó otro gol en el descuento y eso ya culminó el partido.

No debe de ser fácil afrontar una semana teniendo un 3-0 de ventaja. ¿Cómo se mentaliza un equipo cuando sabe que el rival va a salir con todo?

Obviamente fue una semana muy alegre porque ese resultado te facilita un poco las cosas. Eso sí, el míster, desde el lunes que volvimos a entrenar, nos recalcó mucho que estaba prohibido relajarse, que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nos siguió exigiendo igual que cualquier otra semana.

"Me exigieron mucho en casa y ahora lo agradezco, porque a lo mejor gracias a eso, hoy estoy aquí"

Sorprende que sus dos únicas amarillas de toda la temporada llegaran en la última eliminatoria. ¿Cómo se consigue eso siendo lateral?

Fue algo que llamó la atención en el equipo, me metieron bastante caña por eso (risas). No tengo ninguna explicación, pero con la tensión del playoff y de la final, fui más fuerte de lo normal, como debería ir siempre, y surgieron esas dos amarillas.

¿Tuvo ofertas de Galicia este verano y por qué tomó la decisión de continuar?

Sí, alguna oferta de por aquí me llegó, pero el cuerpo técnico y la directiva del Coria confiaron en mí y creo que no hay que dejar escapar una oportunidad así. Mi objetivo es seguir creciendo lo máximo posible y qué mejor que hacerlo en el Coria, con la gente que me cuidó tanto este año y ahora en Primera RFEF. No siempre tienes la posibilidad de jugar en esa categoría ni de disfrutar un ascenso.

¿En qué equipo se inició?

Empecé en el Cerceda, que era el equipo de mi pueblo. Después fui alternando entre Cerceda y Montañeros.

¿Y cómo se tomaba el fútbol entonces?

Parece que no, pero ya con seriedad. Mi padre me exigía mucho desde pequeño, me metía mucha caña. También recuerdo disfrutar de jugar con mis amigos en el Cerceda. Siempre fue un deporte que me tomé muy en serio y en casa siempre me exigieron mucho. Ahora lo agradezco porque a lo mejor gracias a eso, hoy estoy aquí.

"En el Celta me tocaron entrenadores muy buenos como Claudio Giráldez, Jorge Cuesta y Álex Otero"

Luego llega la oportunidad del Celta. ¿Qué recuerdos guarda de esa etapa, en la que incluso debuta en Segunda B?

Fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Llegué allí muy joven, con 13 o 14 años, y el cambio fue muy grande. Los primeros días parecía que no sabía lo que era un balón, entre los nervios y la diferencia de ritmo respecto a donde venía. Poco a poco conseguí adaptarme y pasé cuatro años espectaculares. En mi última etapa de juvenil llegué a debutar con el filial en Segunda B, en el Helmántico, en Salamanca, un momento que nunca olvidaré. Aprendí muchísimo porque me tocaron entrenadores muy buenos, como Claudio Giráldez, que ahora está en el primer equipo, o Jorge Cuesta, con el que todavía sigo hablando y al que considero un amigo. También Álex Otero cuando empecé en cadetes. Son entrenadores que te exigen muchísimo en el día a día.

Después arrancó la temporada 2021-22 en el Bergantiños antes de irse al Fabril. ¿Qué sucedió?

Empecé la temporada en el Bergantiños, pero pasaron cuatro jornadas y no estaba contando con muchos minutos. Creo que todavía era sub-23 y pensé que la mejor decisión era salir. Entonces el Deportivo se puso en contacto conmigo y decidí aprovechar esa oportunidad.

Ha comentado alguna vez que aquella etapa fue complicada.

Fue una etapa un poco más fea, tanto en lo deportivo como en lo personal. No contaba con minutos y no me sentía a gusto. No la recuerdo como una etapa especial, pero también aprendí.

Cuando habla de lo personal, ¿eran cuestiones relacionadas con el fútbol o temas ajenos?

Problemas personales y familiares. Intenté que no me condicionaran en lo deportivo, pero dentro del campo tampoco estaba en una buena situación.

"Los meses en el Caudal fueron los de mi despegue"

Y del Caudal, ¿qué recuerdos tiene?

Fue una etapa muy bonita. Era la primera vez que me iba totalmente fuera de casa y también fue un aprendizaje. Era un grupo distinto, un fútbol diferente, y me sirvió para curtirme, ganar experiencia y sumar minutos, que era lo que necesitaba después de no jugar demasiado en el Bergantiños. Seguramente fue el despegue.

¿Ahí sí notó una diferencia futbolística importante entre grupos?

Sí. El grupo gallego de Tercera era muy exigente y en Asturias noté la diferencia. Era un fútbol más directo, de más choque, más de barro, por así decirlo.

Después vuelve al Bergantiños, que había ascendido, y llega Jorge Cuesta. Pasa de no jugar en Tercera a ser importantísimo en Segunda.

Sí, el verano fue un poco tira y afloja. Yo sabía que Jorge Cuesta iba a firmar y, además, tenía contrato allí. El equipo estaba en Segunda Federación y yo confiaba mucho en mí, en mis capacidades y en que estaba preparado para esa categoría. Jorge me conocía del Celta, sabía lo que era capaz de dar y yo sabía que no le podía fallar. Fue un cambio muy grande porque empecé a tener muchos más minutos y creo que Jorge Cuesta tiene gran parte del mérito de que hoy esté aquí.

Normalmente, los contratos en estas categorías son de un año, ¿el suyo era más largo?

Sí. En diciembre hablé con el Bergantiños porque quería salir para jugar más. El club me propuso que, si me iba, renovara un año más. Era una temporada en la que el Bergantiños iba primero y estaba haciendo una gran campaña, por lo que decidí firmar, me fui a Asturias y después volví al Bergan.

¿Cuál es su sueño en el fútbol?

Llegar lo más alto posible. Ahora mismo, el objetivo más cercano es jugar lo máximo posible en esta nueva categoría, disfrutarla y ojalá podamos mantenernos ahí.