Noé López, nuevo entrenador del Arteixo: “Esperamos hacer cinco renovaciones y trece fichajes”

Noé López (Fisterra, 1977) es el nuevo entrenador del Atlético Arteixo. Había muchos motivos para dudar, pero el técnico resalta otros tantos que le han llevado a asumir este complicado reto. El de un equipo de Tercera RFEF que a día 9 de julio no tiene ningún jugador confirmado todavía. Pero lanza un aviso: “Va a haber un equipo competitivo”. Y abre la puerta a que la base esté conformada por viejos conocidos de rendimiento garantizado.

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¿Cómo surgió la posibilidad de que entrene al Arteixo?

Recibí una llamada de una persona que se va a unir a la directiva y que me conoce. Me planteó la posibilidad de hacerme con el proyecto y me reuní con ellos a sabiendas de que había otras opciones y de que hubo entrenadores que se ofrecieron. Y nada, el lunes me comunicaron que querían que fuera yo.

¿Qué le lleva a aceptar un reto que sobre el papel parece complicado?

Lo que más me atrae es la entidad. Conozco el club, hice mi primer año de prácticas de entrenador allí. Me atraen las instalaciones, su masa social y me lo tomo como un reto personal. Sabemos que lo va a ser por las circunstancias, pero soy una persona valiente y, si el club confía en mí, yo también confío en mí mismo para poder sacarlo adelante. Cuando hay confianza mutua, hay que intentarlo. Para mí sería muy fácil haber dicho que no, pero cuando te llama un club de la talla del Arteixo, independientemente de la situación, bajo mi punto de vista no se le puede decir que no.

"Hay dos chicos de la cantera ya cerrados"

¿Qué objetivo le han trasladado?

El Arteixo, pese a venir de un año espectacular, en sus años de Tercera siempre ha tenido el objetivo de mantener la categoría o no pasar apuros. El objetivo será el mismo, sabiendo que habrá más dificultades que en años anteriores, pero tengo confianza en que vamos a configurar un proyecto competitivo. Aunque empezar de cero es más complicado, porque se tarda más, se valora que un club como este se interese por uno. Sé al club que voy, uno de los más importantes de la comarca, y a partir de ahí toca trabajar con las condiciones que se dan en este momento, que espero que en el futuro vayan mejorando.

Se le nota cariño hacia el club. ¿Ha pesado en su decisión?

Yo viví en Arteixo, competí muchas veces contra ellos y su afición y las instalaciones son otro mundo con respecto a los clubes que le rodean. Las facilidades son máximas, es un histórico y su masa social te motiva en los partidos. Para mí, prima la ambición de poder hacer un buen año y ser valiente cogiendo un equipo que está casi sin efectivos y con un presupuesto mucho menor, pero con la confianza de que va a ir bien.

"Queremos trasladar a la afición y al que esté dudando, que el Arteixo va a tener un equipo competititvo"

¿En el momento de su firma había algún jugador cerrado?

No. A día de hoy hay dos chicos cerrados, que ya eran de la cantera. Y varias negociaciones, muy avanzadas, que esperamos que se cierren en breve. Queremos trasladar a la afición y al que esté dudando, que el Arteixo va a tener un equipo competitivo. Independientemente de las circunstancias, que no son las mejores. Pero con confianza, porque de no haberla, ni el club confiaría en mí, ni yo sería el entrenador.

¿Será el único encargado de confeccionar la plantilla?

Me están ayudando. Con tan pocos días por delante para el inicio de la pretemporada, es prácticamente imposible que lo haga yo solo. Si solo fueran seis o siete operaciones aún, pero en este contexto tengo a un miembro del club echándome una mano.

¿Quién le va a acompañar en el cuerpo técnico?

No lo sé todavía. Ahora mismo mi prioridad son los jugadores; el tiempo apremia y lo considero más urgente. Eso sí, un preparador físico está hablado y tiene buena predisposición.

¿Qué porcentaje de la plantilla estará integrada por chicos de la cantera, renovaciones y nuevos fichajes?

Estimo que de la cantera serán dos chicos. Renovaciones en torno a cinco, que son prácticamente los que quedan, y estamos en contacto. Y espero unos trece fichajes, que varios ya están avanzados. Obviamente, no vamos a tener una plantilla muy amplia por el presupuesto que tenemos y las fechas que manejamos. Intentaremos que los que la integran sean importantes y aporten en su rol.

"No vamos a fichar por fichar, por mucho que las circunstancias no sean las idóneas"

¿Cuál es el mercado en el que más se fijan a estas alturas?

Estamos atentos a todo. A gente joven que salga de Juveniles de División de Honor, a si hay alguna posibilidad por la renuncia del Lugo B, a gente que considero que puede ser válida para Tercera y que no haya renovado en Preferente, a algún ofrecimiento de los representantes… Lo que tenemos claro es que no vamos a fichar por fichar, por mucho que las circunstancias no sean idóneas. Solo lo que veamos que nos puede servir para ser un equipo competitivo. No son pocos los ofrecimientos, pero tienen que convencernos.

¿Le han dado garantías de que se solventará la deuda y de que cobrarán en tiempo?

De la deuda no voy a opinar porque no es algo que me atañe a mí, pero sí tengo la seguridad de que el montante de este año se va a cobrar en tiempo. No va a haber los problemas de la temporada pasada.

¿Por dónde pasan las opciones de permanencia y qué idea de juego tiene?

Cada entrenador tiene un estilo de juego, pero me voy a adaptar al equipo que podamos conformar. Lo que adelanto es que a mí me gustan los equipos valientes, por lo que, con los diferentes contextos y rivales, no se va a ver un Arteixo tan conservador como algunos puedan presuponer.