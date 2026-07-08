Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Las implicaciones de la renuncia del Lugo B a competir en Tercera RFEF

La vacante que deja el filial corresponde al Silva, que ya no tendrá que esperar a que se resuelva la situación del Arenteiro; el Juventud Cambados, atento

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/07/2026 18:22
Silva-Lugo B, el pasado mes de abril en A Grela
Silva-Lugo B, el pasado mes de abril en A Grela
JAVIER ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Decía estar tranquilo el Silva, pero siempre es mejor tener seguridad completa. Y eso es lo que siente tras la renuncia del Lugo B a competir en Tercera RFEF, noticia que ha saltado en las últimas horas y que deja una vacante que ocupará el equipo de A Grela. Sigue quedando por resolver la situación del Arenteiro, que será el 18º equipo de la Liga si cumple con los requisitos tras su doble descenso. En caso de no lograrlo y verse abocado a una categoría inferior o a la desaparición, el Juventud Cambados permanece atento.

Óscar Martínez durante la entrega de trofeos de ‘A Nosa Champions'

Óscar Martínez: "El Silva ha cumplido dentro y fuera del campo"

Más información

El Lugo B esgrime razones económicas para su decisión de prescindir del equipo filial, que esta temporada acabó en la novena posición del grupo 1 de Tercera RFEF y, por tanto, tenía derecho a continuar en la categoría. Por contra, el Lugo llegó a un acuerdo con la Sarriana —recién descendido— para formalizar un convenio de colaboración deportiva. O lo que es lo mismo, para que jugadores de su cantera se fogueen en A Ribela con la única diferencia con respecto a un filial de que no podrán subir a la primera plantilla durante ese curso.

Con el descenso administrativo del Arenteiro, el Silva corría el riesgo de perder la categoría por arrastre si los de O Carballiño lograban inscribirse en Tercera RFEF. Una posibilidad que parecía real ante las informaciones de que desde la RFEF entendían como prácticamente inviable una Liga de 19 equipos, pero que ya no debe hacer temer a los de A Grela, que tienen derecho a ocupar la plaza que deja libre el Lugo B. También está garantizada la continuidad del Cented Academy en Preferente y del Amencer en Primera Futgal.

Queda por resolver la situación del Arenteiro. Si compite en Tercera RFEF, acompañará en la Liga a Atlético Arteixo, Viveiro, Pontevedra B, Céltiga, Sarriana, Gran Peña, Arenteiro, Boiro, Montañeros, Alondras, Silva, Estradense, Antela, Somozas, Racing Villalbés, Lalín, Barco y Portonovo. En caso de que no compita, el mejor de los descendidos opta a la plaza.

Se trata del Juventud Cambados, 16º clasificado este curso en el grupo 1 de Tercera RFEF, que se agarra al artículo 15 del reglamento de competiciones de la RFEF. En el subapartado 1 incluye entre las “vacantes generadas por otras causas distintas a las deportivas” a los “descensos por causas económicas”, algo que establece el marco de acción. A continuación, en el subapartado 4, recoge lo que sucede “de encontrarse el equipo causante en la misma división que se genera la vacante”. Y ahí, da opción al Cambados: “Tendrán prioridad en su cobertura los equipos descendidos del mismo grupo en que se genera la vacante”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Silva-Lugo B, el pasado mes de abril en A Grela

Las implicaciones de la renuncia del Lugo B a competir en Tercera RFEF
Santi Mendoza
Carlos García durante el playoff de ascenso entre Atlético Arteixo y Estradense

El Bergantiños ficha a Aarón Sánchez y Carlos García
Raúl Ameneiro
Noé López durante un amistoso entre Silva y Betanzos el pasado verano

Noé López dirigirá al Atlético Arteixo la próxima temporada
Raúl Ameneiro
Los jugadores del Arenteiro se abrazan antes de un partido contra el Athletic B

La Federación pone a la venta la plaza del Arenteiro
Raúl Ameneiro