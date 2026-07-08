Las implicaciones de la renuncia del Lugo B a competir en Tercera RFEF

Silva-Lugo B, el pasado mes de abril en A Grela JAVIER ALBORÉS

Decía estar tranquilo el Silva, pero siempre es mejor tener seguridad completa. Y eso es lo que siente tras la renuncia del Lugo B a competir en Tercera RFEF, noticia que ha saltado en las últimas horas y que deja una vacante que ocupará el equipo de A Grela. Sigue quedando por resolver la situación del Arenteiro, que será el 18º equipo de la Liga si cumple con los requisitos tras su doble descenso. En caso de no lograrlo y verse abocado a una categoría inferior o a la desaparición, el Juventud Cambados permanece atento.

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El Lugo B esgrime razones económicas para su decisión de prescindir del equipo filial, que esta temporada acabó en la novena posición del grupo 1 de Tercera RFEF y, por tanto, tenía derecho a continuar en la categoría. Por contra, el Lugo llegó a un acuerdo con la Sarriana —recién descendido— para formalizar un convenio de colaboración deportiva. O lo que es lo mismo, para que jugadores de su cantera se fogueen en A Ribela con la única diferencia con respecto a un filial de que no podrán subir a la primera plantilla durante ese curso.

Con el descenso administrativo del Arenteiro, el Silva corría el riesgo de perder la categoría por arrastre si los de O Carballiño lograban inscribirse en Tercera RFEF. Una posibilidad que parecía real ante las informaciones de que desde la RFEF entendían como prácticamente inviable una Liga de 19 equipos, pero que ya no debe hacer temer a los de A Grela, que tienen derecho a ocupar la plaza que deja libre el Lugo B. También está garantizada la continuidad del Cented Academy en Preferente y del Amencer en Primera Futgal.

Queda por resolver la situación del Arenteiro. Si compite en Tercera RFEF, acompañará en la Liga a Atlético Arteixo, Viveiro, Pontevedra B, Céltiga, Sarriana, Gran Peña, Arenteiro, Boiro, Montañeros, Alondras, Silva, Estradense, Antela, Somozas, Racing Villalbés, Lalín, Barco y Portonovo. En caso de que no compita, el mejor de los descendidos opta a la plaza.

Se trata del Juventud Cambados, 16º clasificado este curso en el grupo 1 de Tercera RFEF, que se agarra al artículo 15 del reglamento de competiciones de la RFEF. En el subapartado 1 incluye entre las “vacantes generadas por otras causas distintas a las deportivas” a los “descensos por causas económicas”, algo que establece el marco de acción. A continuación, en el subapartado 4, recoge lo que sucede “de encontrarse el equipo causante en la misma división que se genera la vacante”. Y ahí, da opción al Cambados: “Tendrán prioridad en su cobertura los equipos descendidos del mismo grupo en que se genera la vacante”.