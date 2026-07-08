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O Noso Fútbol | Segunda Federación

El Bergantiños ficha a Aarón Sánchez y Carlos García

Llegan procedentes de Fabril y Atlético Arteixo, respectivamente, para reforzar la plantilla que entrena Simón Lamas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
08/07/2026 05:00
Carlos García durante el playoff de ascenso entre Atlético Arteixo y Estradense
Carlos García durante el playoff de ascenso entre Atlético Arteixo y Estradense
Germán Barreiros
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El Bergantiños continúa reestructurando su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. El club carballés ha empezado la presente semana a lo grande, anunciando dos nuevas incorporaciones para el equipo que dirige desde el banquillo de As Eiroas Simón Lamas. El central Aarón Sánchez y el guardameta Carlos García se unen al proyecto carballés del próximo curso.

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Hace varias semanas, el pasado 18 de junio, el Deportivo anunció hasta ocho salidas en su filial, el Fabril, tras la consecución del ascenso a Primera Federación. Junto a los nombres de Brais Suárez, Mario Hermo, Rubén Vilela, Quique Fernández, Jaime Garrido, Alioune Mané y Fabi Urzain se encontraba el de un Aarón Sánchez que cambia Abegondo por As Eiroas para seguir militando en Segunda RFEF.

Defensa central de 23 años y 1,86 metros de altura, esta temporada disputó 19 partidos, quince de ellos como titular, con el Fabril. En esos encuentros acumuló un total de 1.334 minutos y tan solo perdió uno de ellos. A lo largo de la temporada recibió dos tarjetas amarillas.

Aarón llegó a la cantera deportivista en verano de 2024 procedente del Fuenlabrada. En su primera temporada con el Fabril superó los mil minutos en Segunda Federación y llegó incluso a debutar con el primer equipo en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Ourense, que resultó con los coruñeses eliminados tras caer por 1-0. El madrileño se une así a una buena serie de exfabrilistas que militarán la próxima temporada en las filas del Bergantiños, como son Alberto Sánchez, Iago Novo, Yago Gandoy y Hugo Villaverde.

Por su parte, Carlos García llega a la portería de As Eiroas tras firmar tres buenas temporadas en Tercera Federación. Natural de Caldas, debutó con el Pontevedra B en Tercera en 2023 con tan solo 19 años. Tras el descenso del filial granate a Preferente, Carlos puso rumbo a A Coruña para ocupar la portería del Silva. Con el equipo de A Grela disputó 18 partidos, en los que encajó 22 goles, pero en los que ayudó a conseguir una nueva permanencia con sus intervenciones bajo los palos.

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Su buen hacer con el Silva le valió para recibir la llamada de Posi para su proyecto en el Atlético Arteixo. El pontevedrés compartió posición con José Hevia, con quien se repartió los minutos a lo largo de la temporada. Sin embargo, la mayor parte del protagonismo recayó en un Carlos que participó en26 partidos durante los que acumuló 2.352 y 27 goles encajados. Con él bajo los palos, el Arteixo ganó 15 partidos, empató cinco y perdió tan solo siete en una temporada que fue espectacular en lo colectivo para ellos, quedando terceros y llegando hasta la final regional del playoff de ascenso contra el Compostela.

Con los de Aarón y Carlos, ya son diez los fichajes que ha anunciado de manera oficial el Bergantiños este verano. Madrileño y pontevedrés se suma a Alberto Sánchez, Dani Jodar, José Balsa, Tomy Fuentes, Yago Gandoy, Adri Álvarez, Álex Pachón y Hugo Villaverde. En el apartado de renovaciones, de momento continúan tan solo Nacho Pastor, Iago Novo y Koke Saiz con respecto a la pasada temporada. También se han hecho oficiales varias salidas, como la del capitán Santi Canedo o el central Fito Rodríguez.

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