Noé López dirigirá al Atlético Arteixo la próxima temporada

Noé López durante un amistoso entre Silva y Betanzos el pasado verano Quintana

Fin al (primer) culebrón del verano en el Atlético Arteixo. A falta de oficialidad, Noé López será el técnico del equipo la próxima temporada 2026-27. Tras la renuncia de Alejandro Expósito ‘Posi’, el club inició la búsqueda de un nuevo líder para el banquillo del Ponte dos Brozos, algo que no ha sido, ni mucho menos, sencillo.

La delicada situación económica del club ha dificultado la búsqueda, que empezó con el nombre de Carlocho como director deportivo y que continuó en la estructura interna con el entrenador del equipo juvenil, Rubén García. Después de que esas dos opciones quedaran descartadas, el club puso su punto de mira en un entrenador experimentado en la Tercera gallega como es Noé López. Tras unos primeros contactos con el fisterrán, el Atlético Arteixo tanteó también la opción de David Páez, con carrera como técnico en Lugo B, Estradense, Alondras o Viveiro.

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Finalmente, la directiva del Arteixo ha optado por la opción de Noé López para liderar un proyecto que se antoja complicado de cara a la próxima temporada. En estos momentos, no cuenta con ningún jugador cerrado para la plantilla y la drástica reducción a nivel presupuestario (más de un 50% con respecto a la temporada pasada), sumada a la fecha actual de mercado, dificultan claramente la planificación del conjunto rojiblanco.

Noé ha pasado la mayor parte de su carrera como entrenador en el Betanzos, con quien consiguió dos ascensos: de Primera Futgal a Preferente y de Preferente a Tercera Federación. En esta categoría dirigió 21 partidos al equipo del García Irmáns antes de cambiar de aires en la temporada 2023-24. El verano pasado fue el elegido por el Silva para iniciar el curso 2025-26. Dirigió nueve encuentros de liga al club coruñés antes de que la directiva tomara la decisión de cesarlo de su puesto.

El preparador fisterrán llega a un Atlético Arteixo que viene de ser tercero esta temporada, pero que a su finalización se encontró con un comunicado de la plantilla, el cuerpo técnico y los trabajadores en el que se denunciaban impagos por parte del club. “Esta situación no es puntual”, afirmaron, “sino que se viene repitiendo durante las últimas temporadas, agravándose progresivamente y generando creciente incertidumbre”. Una situación que, a día de hoy, todavía parece estar lejos de resolverse y que está afectando seriamente a la planificación de la próxima temporada 2026-27 de la entidad.

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Tras emitir el comunicado y hacer pública la situación que atravesaban, la plantilla esperó una respuesta por parte del club. Portavoces de la plantilla habían asegurado a este periódico que daban de margen al club hasta el 30 de junio para que saldase sus deudas y, en caso contrario, tomarían las acciones legales necesarias, ya sea por medio civil o a través de la AFE. Ese primer plazo ya se ha cumplido, pero el club rojiblanco no ha hecho lo propio con su parte.

Sin embargo, en un acto de buena fe, jugadores y cuerpo técnico han decidido ampliar la fecha límite ofrecida a la directiva del Atlético Arteixo para acometer los impagos. Ese nuevo plazo vencerá el próximo 31 de agosto, cuando los integrantes de la plantilla emprenderán las medidas necesarias en caso de no recibir los atrasos que se les deben.