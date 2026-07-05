La Federación pone a la venta la plaza del Arenteiro

Los jugadores del Arenteiro se abrazan antes de un partido contra el Athletic B CD Arenteiro

La situación actual del Arenteiro es, cuanto menos, delicada. El club ourensano acumula una deuda cercana a los dos millones y medio de euros y al descenso deportivo a Segunda Federación se le ha sumado un nuevo descenso, en este caso administrativo, a Tercera Federación.

Esto ha resultado en una vacante en el Grupo I de Segunda Federación, la cual la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sacado a subasta en los últimos días. Además de la del Arenteiro, también se ‘venderá’ la del Tarazona, que ha sufrido una situación similar a la del conjunto gallego. La deuda combinada de ambos clubes con la Comisión Mixta de la AFE y los distintos entes federativos asciende hasta los 760.928.32 euros, por lo que cada una de las plazas tendrá un precio único de 380.464,16 euros. La entidad que resulte adjudicataria de la plaza del Arenteiro quedará incluida en el Grupo I, independientemente de su posición geográfica.

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Los clubes interesados tienen de plazo hasta este miércoles a las 23.59 horas para presentar la solicitud y 24 horas extra para realizar el pago. Pero no cualquier club puede optar a estas vacantes, ya que la RFEF ha especificado una serie de criterios de prioridad entre los que está por encima del resto ser uno de los equipos descendidos de Segunda a Tercera Federación a través del playout. Es decir, Real Madrid C y Castellón B son los principales candidatos a hacerse con estas plazas.

En segundo lugar aparecen los 25 equipos descendidos de Segunda a Tercera Federación de manera directa, teniendo prioridad los equipos mejor clasificados de cada grupo. Aquí podría entrar en escena el único gallego descendido la temporada pasada: la Sarriana. En tercer lugar se podrían inscribir los equipos que la temporada pasada militaran en cualquiera de los 18 grupos de Tercera Federación, pero no lograran ascender. Se priorizará el mejor puesto clasificatorio en fase regular.

El precio de las plazas variará en hasta cuatro fases en el hipotético caso de que no haya candidatos a las mismas. En cada una de ellas el importe a pagar se irá reduciendo en un 50% hasta llegar a la cuarta, donde la plaza no supondría ningún tipo de coste económico para los clubes que resulten adjudicatarios. En caso de llegar a esa cuarta fase, las vacantes se adjudicarían atendiendo exclusivamente al mejor derecho deportivo de las entidades interesadas. En el improbable caso de que todas las fases resultaran desiertas, las vacantes quedarían también desiertas.

Esta situación afecta de manera directa a varios equipos gallegos que militan en ese Grupo I de Primera Federación que, a día de hoy, consta de 17 equipos. Compostela, Coruxo, Bergantiños, Arosa y Ourense CF están pendientes de conocer a su decimoctavo rival de la próxima temporada.

La situación de impagos del Arenteiro también afecta de manera directa al Silva en Tercera Federación. Para poder inscribirse en la categoría, el club ourensano debe hacer frente a, al menos, un 20% de la deuda que tiene con la Comisión Mixta (alrededor de 65.000 euros) antes del 15 de julio, fecha límite para entregar la documentación pertinente en la Federación. En el caso de que el Arenteiro consiga tramitar deudas e inscripciones y estas sean aceptadas por los distintos entes federativos, el Silva se vería afectado por esta circunstancia, ya que en principio no se valora que pueda existir una liga de 19 equipos en Tercera Federación. Si se diera ese caso, el club herculino sufriría un duro descenso a Preferente que arrastraría a Primera Futgal al Cented y a Segunda Futgal al Amanecer. En el Silva confían en que serán equipo de Tercera en la temporada 2026-27.