El mercado de Tercera | El Monta redondea su delantera con Iago Pérez

Iago Pérez pelea por un balón durante el Silva-Arosa de la pasada temporada Patricia G. Fraga

El verano no deja de avanzar y el mercado de fichajes de Tercera Federación no iba a ser menos. Los primeros días del mes de julio han dejado varios movimientos en los equipos coruñeses, que siguen apuntalando sus plantillas de cara a la próxima temporada 2026-27, a excepción del Atlético Arteixo, que no ha comunicado de manera oficial ni renovaciones ni incorporaciones por ahora.

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El Montañeros ha sido el gran protagonista de la semana, ya que ha fichado a dos artilleros para una delantera en la que ya tenía a Pape Gaye. Al senegalés se han unido Adri Otero e Iago Pérez, que cambian Ponte dos Brozos y A Grela, respectivamente, por Elviña de cara al próximo curso. Tres delanteros para el equipo de Jairo Arias que, entre todos ellos, sumaron 30 goles (13 de Pape, otros 13 de Otero y 4 de Iago). Una cifra extremadamente alta que hubiera supuesto el 62,5% de los goles del Montañeros la temporada 2025-26 (48 en total). No solo eso, sino que entre los tres marcaron más goles que cuatro equipos de la Tercera gallega: Viveiro (27), Juventud de Cambados (24), Noia (28) y Barbadás (25).

Iago Pérez llegó al Silva con la temporada iniciada, concretamente en la jornada 16, cuando debutó en el empate a cero contra el Noia. Iago provenía de Estados Unidos, donde había disputado la liga universitaria. Su debut como modesto fue con el Victoria en Preferente en la temporada 2021-22, de donde dio el salto al Atlético Arteixo en 2024, con el que debutó en Tercera. Iago dejó muy buenas sensaciones en sus 16 partidos con el Silva, en los que consiguió anotar cuatro goles que ayudaron a conseguir la salvación. Ahora jugará en el Montañeros, equipo en el que ya militó como cadete, junto a otros dos ‘gallos’ como Pape y Adri Otero.

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En el apartado de salidas, el Montañeros ha anunciado esta semana el adiós de José Balsa, que ya ha sido anunciado por el Bergantiños, y de Pedro Barbolla. Además, el equipo herculino ha hecho oficial la fecha de inicio de su pretemporada: 27 de julio.

No muy lejos de Elviña, en A Grela, las oficinas también continúan a pleno rendimiento. Esta semana, el Silva ha anunciado dos renovaciones: las de Minibugy, indiscutible bajo los palos, y Nico Rosas, defensa que se había afianzado en los planes de Diego Armando antes de sufrir una fractura de peroné. El club coruñés también anunció trece salidas de una tacada: Barbera, Álex Ares, Adri Vázquez, Hugo Amado, Estramil, Álex Coba, Montero, Carletto, Rodri Alonso y Álvaro Rey. A ellos se unen Fiuza, que se retira, Iago Pérez, a quien se ofreció renovar, y Manu Máquez, que no podrá continuar por motivos académicos.