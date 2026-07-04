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O Noso Fútbol | DH Juvenil

Derbi entre Victoria y Deportivo para abrir la División de Honor Juvenil

El Ural se estrenará contra el Bansander a domicilio y acabará la liga en Abegondo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
04/07/2026 05:00
El Victoria juvenil celebra un gol ante el Arteixo
El Victoria juvenil celebra un gol ante el Arteixo
Germán Barreiros
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La División de Honor Juvenil ya conoce su calendario de cara a la próxima temporada 2026-27. La Real Federación Española de Fútbol lo ha publicado en su página web, con la primera jornada teniendo lugar el fin de semana del 5 y el 6 de septiembre.

De izquierda a derecha, Iván Patiño, Lucía Sestayo, Manu Seoane, Alba Muñiz, Isa Vázquez y Javi Angeriz

Tres ascensos en siete días para el Victoria

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El Grupo 1, el que afecta a Galicia, contará esta temporada con tres representantes coruñeses. Tras el descenso del Montañeros, este curso se unen al Deportivo el Victoria y el Ural, que regresan a la élite nacional de la categoría juvenil.

El azar ha sido caprichoso y ha querido que ya en la primera jornada haya un derbi coruñés: el Victoria recibirá al Dépor, mientras que el Ural se estrenará a domicilio contra el Bansander. Pero el inicio de temporada no será ni mucho menos tranquilo para los equipos herculinos tras esa primera jornada. En la segunda, el Ural recibirá al Celta, en la tercera llegará el esperado derbi entre Celta y Deportivo y en la quinta, el Victoria ejercerá como local contra el conjunto vigués.

Tras esa quinta jornada, el calendario ‘se relajará’ durante unas semanas, pero dejará unas jornadas 14 y 15 (y por consiguiente también las dos últimas) de infarto. El 16 de diciembre y el 25 de abril Ural y Victoria se enfrentarán entre sí, mientras que en la última jornada de la primera vuelta y en la última del campeonato, el rival de los verdes será el Deportivo. Un final de campeonato más que exigente para el Ural, que tratará de llegar con los deberes hechos ante uno de los rivales más duros de toda el Grupo 1 de División de Honor Juvenil como es el cuadro blanquiazul que entrena Miguel Figueira.

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