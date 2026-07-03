Óscar Martínez: "El Silva ha cumplido dentro y fuera del campo"

Le costó, pero el Silva finalmente hizo los deberes sobre el terreno de juego y consiguió acabar la temporada fuera de los puestos de descenso a Preferente. Sin embargo, el descenso de la Sarriana desde Segunda le volvió a poner en jaque y le hizo depender de sus compatriotas gallegos en el playoff. El Compostela cumplió y, cuando todo parecía resuelto para que el Silva siguiera en Tercera, apareció un nuevo revés: el descenso administrativo del Arenteiro. El club ourensano tiene hasta el día 15 para saldar deudas e inscribirse en la categoría, una situación que provocaría que los coruñeses bajaran a Preferente pese a haber logrado la permanencia en el terreno de juego. Sobre la coyuntura actual del club ha hablado su gerente, Óscar Martínez.

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¿Cómo está la situación en estos momentos?

El 22 de junio nosotros recibimos una resolución de la jueza de competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que es quien tiene adscrita la Tercera Federación. En esa resolución, lo que se comunica es el Silva el año que viene es uno de los 18 equipos que va a formar parte del grupo primero de Tercera Federación. Es realmente lo que sabemos de forma oficial y a nivel de papeles. La resolución de los dos días siguientes a finalizar la competición la condicionaba el ascenso del Compostela, ya que éramos el arrastre por el descenso de la Sarriana. Como el Compostela ha subido, el papel lo que dice es que nosotros nos hemos salvado. En ese sentido estamos planificando para Tercera Federación, con todo el entorno de Tercera Federación y recopilando documentación y siguiendo los diferentes pasos para inscribirnos en Tercera Federación.

No tenemos ningún documento que diga lo contrario, así que nos sentimos de Tercera

Hemos visto, lógicamente, el comunicado de la comisión mixta donde se determinó el descenso del Arenteiro. Sabemos que las bases de competición hablan de 18 grupos de 18 equipos, con lo cual, alguien va a tener que articular una solución. Y quien la tiene que articular no es el Silva, evidentemente. El Silva ha cumplido en el campo y ha cumplido también fuera del campo, porque en este momento no le debe un duro a nadie. Sería algo surrealista que un club que no le debe nada a nadie, que se salva en el campo y que ha tenido que esperar por una circunstancia que todos asumimos como son los arrastres, no pudiese competir en la categoría que se ha ganado en el campo. Con todo lo que ello conlleva a nivel económico, de prestigio deportivo y de planificación.

¿No existe la posibilidad de una liga de 19 equipos?

Las bases son muy claras: Son 18 grupos de 18 equipos. Si me pongo en la piel de cualquiera de los otros 17 equipos tampoco entendería una liga de 19, porque conllevaría distintas problemáticas. Evidentemente, en la perspectiva del Silva sería una solución si es que se llega a consumar ese descenso, pero entiendo que el resto de clubes no lo vean pertinente porque tendría que pagar una fiesta que a ellos ni les va ni les viene. Lo que está claro es que alguien tiene que articular una solución porque no sería normal descender a un club que ha cumplido dentro y fuera del campo, ni perjudicar a terceros como el Cented en Preferente o el Amanecer en Primera Futgal, que tampoco tienen que verse privados de lo que han conseguido en el campo.

¿En el club hay tranquilidad o incertidumbre?

Hay tranquilidad, pero con cierta calma tensa, claramente. La indicación que hemos trazado al cuerpo técnico es que planifique plantilla para Tercera Federación, la directiva sigue planificando todo lo administrativo para Tercera Federación. Pero quieras que no, siempre hay una incertidumbre por lo que puedas leer. Oficialmente, no tenemos ningún documento que nos diga lo contrario, entonces nosotros nos sentimos de Tercera Federación.

Te encuentras ahora con un equipo que no ha cumplido y los demás no tenemos la culpa de esa fiesta

¿Han tenido problemas a la hora de fichar o renovar jugadores debido a la incertidumbre primero del Compostela y ahora del Arenteiro?

La verdad es que no, en ese sentido la plantilla fue ejemplar. Había acuerdos previos a la fecha del partido del Compostela en Badalona e incluso jugadores que no quisieron escuchar a nadie, y otros que simplemente querían esperar a que acabara ese partido porque también tienen que mirar por su futuro y sus intereses. Pero ya el mismo día, al acabar el choque del Compostela, los acuerdos se fueron cerrando en cascada. Los jugadores han sido ejemplares, muchos se atrevieron a dar el paso incluso estando en esa situación de duda y los que faltaban estaban ya encaminados.

¿Hay algún contrato supeditado a que el Silva acabe militando en Tercera?

No, todos los acuerdos son independientes de la categoría. Otra cosa es que algún jugador, si hubiese descenso, pida salir. En ese caso se tendría que estudiar la situación, pero todos los acuerdos son independientes de la categoría en la que se milite. Eso habla muy claro de los jugadores, que lo tuvieron claro. Algunos firmaron ‘en Preferente’ porque estaba supeditado a lo que hicieran nuestros compañeros gallegos. Esos jugadores que se atrevieron a dar el paso en ese período de seis semanas también es para resaltarlo.

Alguien va a tener que articular una solución. Y quien la tiene que articular no es el Silva

¿Cómo viven a nivel interno, como club, situaciones como la del Arenteiro?

Es frustrante. Los demás nos tenemos que apretar el cinturón y acabar ciñéndonos a un presupuesto. A veces querer gastar más, pero no hacerlo por la responsabilidad de ceñirte a las cantidades económicas que puedes manejar. Sobre todo en el caso del Silva, que si hay 18 equipos, hablamos del presupuesto 18, que es siempre el más bajo o de los más bajos de la categoría. Ahora otros vamos a tener que pagar la fiesta que han disfrutado bastante más lejos. Frustra ver que tú tengas que dar explicaciones por gestionar presupuestos tan bajos, escaparse futbolistas o no tener la profundidad que tú quieres por ir con los números tan cerrados, y que ahora te encuentres con otro perfil de clubes que no han sido capaces de cumplir. Te encuentras ahora con un equipo que no ha cumplido y los demás no tenemos la culpa de esa fiesta, quien la tiene que sustentar es otro.

¿Qué le parecen los timings de todo esto? No sabrán oficialmente hasta el día 16 en qué categoría van a estar.

Es algo muy injusto. Vamos a empezar la última semana de julio y el timing es complicado, pero el esfuerzo del club y de la plantilla es grande. Hasta el día 15 los clubes se pueden inscribir y nosotros vamos a hacerlo. Si el día 16 nos comunican lo contrario, pues la decisión será seguir adelante donde haya que reclamar lo que dice la resolución del 22 de junio: que somos un equipo de Tercera Federación, que así nos sentimos y que ahí es donde debemos competir.