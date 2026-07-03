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O Noso Fútbol | Segunda RFEF

Hugo Villaverde llega a un Bergantiños del que se va Fito

El atacante pontevedrés es la octava incorporación del equipo carballés

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/07/2026 05:00
Hugo Villaverde posa con los colores del Bergantiños
Hugo Villaverde posa con los colores del Bergantiños
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El Bergantiños continúa activo en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada 2026-27. Este jueves ha hecho oficial su octava incorporación de lo que va de mercado, que tiene el nombre de Hugo Villaverde.

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Nacido en el año 2005 en Caldas de Reis, se formó en el Arosa hasta los 15 años, cuando dio el salto a las categorías inferiores del Deportivo. Habitual en el Juvenil de División de Honor, llegó a debutar con el Fabril antes de salir cedido al Arosa primero y a la Sarriana después, donde se estrenó esta temporada en Segunda Federación con cinco goles en 19 partidos.

El joven atacante se une así al resto de incorporaciones anunciadas de manera oficial por el club carballés: Alberto Sánchez, Dani Jodar, José Balsa, Tomy Fuentes, Yago Gandoy, Adri Álvarez y Álex Pachón.

Con quien no compartirá vestuario Hugo Villaverde es con otro exfabrilista como es Fito Rodríguez. El Bergantiños ha anunciado a través de sus redes sociales que el central no continuará en Carballo, ya que un club de Primera Federación ha abonado el importe de la cláusula de rescisión de su contrato. Fito fue una de las piezas claves de la última temporada del Bergan, durante la que consiguió marcar ocho goles desde la posición de central. Su destino parece que podría estar en Mérida, según adelantó el portal digital Non Vale Furar.

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