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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Silva anuncia trece salidas de una tacada

El equipo coruñés continúa reestructurando su plantilla de cara a la próxima temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
02/07/2026 19:41
Álvaro Rey celebra su gol contra el Céltiga en A Grela
Álvaro Rey celebra su gol contra el Céltiga en A Grela
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Después de un final de temporada complicado y con una incertidumbre que parece no tener fin, el Silva continúa con la confección de una plantilla que, en principio, deberá salir a competir de nuevo en Tercera Federación la próxima temporada 2026-27.

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El club coruñés ha anunciado de golpe hasta trece salidas con respecto a la plantilla que acabó el curso 2025-26. De esos trece, a tan solo uno el club le llegó a ofrecer su continuidad: Iago Pérez. En este caso fue el propio jugador quien declinó la oferta cuando todavía el Compostela no había certificado su ascenso a Segunda Federación. Su nuevo destino no estará muy lejos de A Grela, ya que ha sido anunciado de manera oficial por el Montañeros, uniéndose en el puesto de delantero centro a Pape Gaye y Adri Otero.

En las salidas se han producido otras dos circunstancias extraordinarias: Fiuza ha tomado la decisión de retirarse a los 38 años y Manu Máquez se ha visto obligado a priorizar una situación académica que le imposible compatibilizar con el fútbol.

Las otras diez salidas anunciadas por el club, que no ofreció renovar a dichos jugadores, son las siguientes: Barbera, Álex Ares, Adri Vázquez, Hugo Amado, Estramil, Álex Coba, Montero, Carletto, Rodri Alonso y Álvaro Rey.

De todas ellas, la más sorprendente es seguramente la de Carletto, que fue uno de los jugadores más utilizados tanto por Noé López como por Diego Armando García durante esta temporada. Con 2.691 minutos disputados, tan solo Minibugy (2.970), Seydi Mendes (2.864) y Moure (2.972) acumularon más tiempo de juego que él.

Con la salida de Rodri Alonso el Silva pierde también gol, en concreto los ocho que marcó durante este curso. El delantero fue clave, sobre todo, en el tramo final de temporada, marcando seis de sus ocho tantos en las últimas catorce jornadas del campeonato liguero.

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