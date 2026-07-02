Baile de sillas en el Atlético Arteixo

Noé López en el banquillo de A Grela durante su etapa como entrenador del Silva Quintana

El verano no ha empezado de la mejor manera posible para el Atlético Arteixo. Tras el silbido final de una temporada que parecía de ensueño, no han cesado de llegar los problemas, yendo todo cuesta abajo y sin frenos después de la eliminación ante el Compostela en el playoff de ascenso a Segunda Federación.

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La primera pieza en caer fue Posi, que renunció a su cargo como primer entrenador del club. “La idea era continuar con algún retoque y crecer todos juntos, porque creemos que es un club con proyección y que podría dar un paso más. Pero bueno, son cosas que pasan”, afirmó el técnico en una entrevista reciente concedida a este diario. Sin embargo, la situación que el equipo venía sufriendo de manera interna desde hace varios meses propició tanto su salida como la de buena parte de la plantilla rojiblanca.

Pocos días después de la despedida de Posi, jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del Atlético Arteixo emitieron un comunicado de manera conjunta denunciando “continuos retrasos e impagos de los salarios comprometidos por el club”. “Esta situación no es puntual”, afirmaron, “sino que se viene repitiendo durante las últimas temporadas, agravándose progresivamente y generando creciente incertidumbre”. Una situación que, a día de hoy, todavía parece estar lejos de resolverse y que está afectando seriamente a la planificación de la próxima temporada 2026-27 de la entidad.

Desde que Posi anunció su salida, el banquillo del Ponte dos Brozos busca un nuevo timonel que se ponga a los mandos del navío arteixano, pero esta búsqueda no está siendo, ni mucho menos, sencilla. El primer nombre que sonó para suplir al sadense fue el del exdeportivista Jaime Sánchez, que esta temporada dirigió al Eume Deportivo en Primera Futgal. Sin embargo, esa vía quedó rápidamente descartada. El Atlético Arteixo decidió buscar el recambio en casa, por lo que ofreció el puesto al entrenador del equipo juvenil: Rubén García, con experiencia también en el equipo de División de Honor del Montañeros. Tras varios días de reflexión, el técnico finalmente rechazó la propuesta del club y no continuará en Arteixo, tampoco en el equipo juvenil.

Tras esta negativa, la directiva arteixana puso sus ojos en un técnico con experiencia en la categoría con equipos coruñeses, como es Noé López. Ahora mismo, el de Fisterra es el mejor colocado para ocupar el banquillo de Ponte dos Brozos y, aunque no le desagrada la propuesta, todavía no ha habido una respuesta en firme a la propuesta del club. Contra el Atlético Arteixo juegan en estos momentos varios factores que hacen alejarse a algunos candidatos, como es la situación de impagos con la plantilla anterior, la desbandada de jugadores o la reducción drástica en cuanto a presupuesto, que se verá mermado en más de un 50% con respecto a la temporada 2025-26.

Denuncia

Tras emitir el comunicado y hacer pública la situación que atravesaban, la plantilla esperó una respuesta por parte del club. “Estamos a la espera. Me imagino que durante la próxima semana quedaremos con la directiva y veremos cómo están las cosas y cómo se va a ir dando todo. También con la idea de que el club no se vea perjudicado, pero tiene que poner de su parte para intentar arreglar las cosas. La verdad es que poco más te puedo decir”, dijo Posi en su entrevista de la semana pasada.

Portavoces de la plantilla habían asegurado a este periódico que daban de margen al club hasta el 30 de junio para que saldase sus deudas y, en caso contrario, tomarían las acciones legales necesarias, ya sea por medio civil o a través de la AFE. Ese primer plazo ya se ha cumplido, pero el club rojiblanco no ha hecho lo propio con su parte.

Sin embargo, en un acto de buena fe, jugadores y cuerpo técnico han decidió ampliar la fecha límite ofrecida a la directiva del Atlético Arteixo para acometer los impagos. Ese nuevo plazo vencerá el próximo 31 de agosto cuando, esta vez sí, los integrantes del Arteixo 2025-26 emprenderán las medidas necesarias en caso de no recibir los atrasos que se les deben, según han informado a este periódico representantes de la propia plantilla rojiblanca.