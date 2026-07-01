El Montañeros se asegura el gol con el fichaje de Adrián Otero

Otero celebra un gol de esta temporada con la camiseta del Arteixo CARLOTA BLANCO

El Montañeros continúa dando forma a un proyecto ambicioso para la que será su segunda temporada consecutiva en Tercera RFEF. El conjunto coruñés ha anunciado la incorporación de Adrián Otero, séptimo fichaje del verano y el cuarto futbolista que aterriza en los de Elviña procedente del Atlético Arteixo. Un movimiento que refuerza el ataque de los dirigidos por Jairo Arias, con uno de los delanteros más destacados del último curso.

La llegada del punta supone un golpe de efecto en el mercado para un Montañeros que continuará combinando jugadores con experiencia y rendimiento inmediato en la categoría con la apuesta de varios jugadores formados en sus categorías inferiores.

Otero llega después de cuatro temporadas ininterrumpidas siendo la máxima referencia de los de Ponte dos Brozos, lugar donde se ha consagrado como un ariete que guarda una buena relación con el gol, su regularidad y su influencia en el juego colectivo, con el juego de espaldas como uno de sus puntos más fuertes.

Arias no ocultó su satisfacción por cerrar su incorporación. “Creo que los hechos dicen más que las palabras. Es un jugador contrastado en la categoría y la culpa de ello es totalmente suya. El nivel que ha demostrado con sus números y todo lo que aporta lejos del área le hace ser un jugador importante en esta categoría”, explicó.

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El técnico también puso el foco en las cualidades humanas del delantero, más allá de su rendimiento sobre el césped. “Lo conozco como jugador desde hace años y su afán por mejorar, su competitividad, su trabajo y el poner el nosotros por encima del yo hacen que para mí siempre fuese una prioridad. En este mercado hemos podido optar a contratarlo y estamos muy contentos de que pueda estar aquí con nosotros, aportando todo el fútbol que tiene y todo lo que contagia al resto en el campo”, añadió.

Cuatro fichajes de los siete anunciados por el Montañeros jugaron el último curso en el Arteixo. Iván Morante, Pablo Martínez, Chucas y ahora Otero.

Con este movimiento, el Montañeros continúa reforzando una plantilla que ya suma siete caras nuevas y que mantiene una clara conexión con el Atlético Arteixo. Cuatro de los fichajes realizados este verano jugaron el curso pasado en Ponte dos Brozos. Un núcleo duro que intentará replicar lo conseguido de rojiblancos con la camiseta morada.