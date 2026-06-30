El Arenteiro desciende por deudas a Tercera y el Silva descarta un posible arrastre 

Arenteiro-Silva, el pasado verano en la fase autonómica de la Copa RFEF ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El descenso a Tercera RFEF del Arenteiro ya es una realidad y abre un nuevo frente en el fútbol gallego. La imposibilidad del conjunto ourensano de cumplir con los requisitos económicos exigidos para competir en Segunda RFEF obliga a la Real Federación Española de Fútbol, que este martes a partir de las 20.00 horas realiza el sorteo del calendario de todas sus competiciones, a reordenar las categorías y deja en el aire cómo quedarán configurados los Grupos 1 de Segunda y Tercera, donde el Silva es uno de los clubes pendientes de la solución final.

El equipo coruñés, que logró la permanencia sobre el terreno de juego a pesar de que tuvo que esperar por el ascenso del Compostela para esquivar los arrastres, sostiene que los problemas económicos de los de O Carballiño no debería alterar en ningún caso su situación.

"Nosotros tenemos una resolución del 22 de junio donde aparecemos como equipo de Tercera RFEF y estamos cumplimentando la documentación para poder competir en ella en los plazos previstos. El reglamento de competiciones no estipula en ningún momento un descenso de un equipo salvado porque haya un descenso por causas económicas. Siempre habla de descenso por causas clasificatorias y, en ese caso, nosotros nos hemos salvado", explican fuentes del Silva.

El club considera que el descenso administrativo del Arenteiro no debería provocar un nuevo arrastre. En base al reglamento, señalan que todos los equipos que estuvieran salvados mantendrán la categoría, por lo que habría que buscar una solución organizativa para dar cabida al conjunto ourensano, si este reúne los requisitos necesarios para competir.

¿Qué sucedería si el Arenteiro desciende administrativamente a Tercera RFEF? Más información

"Las soluciones a nuestro juicio en primer lugar pasan por cerciorarse si el club descendido económicamente cumple los requisitos para competir, y en caso de hacerlo, habilitar un grupo supernumerario equilibrando el número de descensos para que la división sea como debe ser el año al siguiente", añaden desde la entidad.

Ese escenario supondría la creación de un grupo de 19 equipos durante la temporada 2026-27. La otra alternativa sería mantener el formato de 18, lo que reabriría la posibilidad de un nuevo arrastre, opción que el Silva rechaza. "No nos parece justo, ni ético que pueda descender un equipo que ha cumplido en el campo y fuera de él porque otro haya vivido por encima de sus posibilidades y no haya cumplido", concluyen desde el club.

La decisión definitiva corresponde ahora a la RFEF, que deberá aclarar en los próximos días cómo reestructura la categoría tras el descenso administrativo del Arenteiro y si este tiene o no consecuencias para el resto de equipos implicados. Mientras tanto, el Silva mantiene que su permanencia quedó consolidada con la resolución federativa del 22 de junio y confía en competir la próxima temporada en Tercera RFEF.