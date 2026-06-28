El mercado de Tercera RFEF | Un año más de Parafita en el Silva

Rodri Parafita, carrilero izquierdo del Silva, en un partido de esta temporada ante el Compostela PATRICIA G. FRAGA

Con la temporada ya finalizada, ha quedado claro que en la próxima edición del grupo 1 de la Tercera RFEF habrá tres equipos coruñeses. Ha sido una semana menos prolífica en cuanto a fichajes, pero el Silva aseguró la continuidad de su máximo goleador en las dos últimas temporadas, el polivalente Rodri Parafita. Además, el equipo de A Grela anunció otra renovación y una contratación; mientras que el Montañeros dijo adiós a un futbolista y prolongó el contrato de otro. En el Arteixo sigue sin haber novedades.

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Partía con el listón muy alto Rodri Parafita tras sorprender a propios y extraños en el curso 2024-25 al acabar pichichi en el grupo gallego de Tercera. Y lo cierto es que le costó coger el ritmo goleador e incluso disputó más partidos como carrilero izquierdo que en el puesto de delantero que tantas alegrías le había dado con Iván Sánchez. Pero poco a poco fue volviendo a encontrar el gol, manteniendo la capacidad para llegar, hasta el punto de acabar nuevamente como máximo artillero del equipo con diez tantos.

El Silva tendrá también al mediapunta Hugo Baldomar de nuevo en sus filas. El ex del Deportivo vivirá su cuarto curso en A Grela tras aportar tres dianas a esta permanencia. Si Parafita lo jugó casi todo (34 partidos y 31 de inicio), Baldo no se quedó muy atrás con 32 encuentros y 29 titularidades.

Además, el equipo dirigido por Diego Armando García anunció el fichaje del zaguero Fer Gordo, que viene de un año en blanco en el Arteixo a causa de una lesión de ligamento cruzado, pero que cuenta con cuatro temporadas de experiencia en Tercera en las filas del propio equipo rojiblanco, el Paiosaco y el Cultural Cebrereña abulense.

Son ya 18 los jugadores anunciados por el Silva para la próxima temporada: Brais Lema, Nano Varela, Joao Paulo, Naím Rodríguez, Bilal Belkalcha, José Moure, Pablo Carro, Martín Lagoa, Simón Cabanas, Jorge Cano, Nico Mosquera, Iago Castro, Hugo García, Mauro Salgueiro, Pablo Mouriño, Rodri Parafita, Hugo Baldomar y Fer Gordo.

También ha habido un par de novedades en el Montañeros, que agradeció el compromiso y la actitud a Sito Pais, jugador que no pudo participar en todo el curso por una lesión de cruzado en pretemporada. Asimismo, el equipo que entrena Jairo Arias anunció la renovación del lateral izquierdo Óscar Fernández, que en su primer año sénior disputó diez encuentros, cinco como titular, y marcó un doblete frente al Noia.

Igual que el Silva, el Monta cuenta con 18 jugadores en plantilla: Samu Rey, Jorge Longueira, Diego Rodríguez, Dani Fernández, Jorge Otero, Xoel Vilariño, Antón Garda, José Balsa, Adrián Ogando, Pape Gaye, Pablo Fernández, Chucas, Marcos Moreno, Mario Constenla, Axel Sánchez, Brais Moreta, Pablo Martínez y Óscar Fernández.