Posi, exentrenador del Arteixo: “Nos da pena a todos por las facilidades que hay allí”
El técnico de Sada lamenta su marcha a causa de los problemas económicos que atraviesa el club y reconoce que está valorando una propuesta
Alejandro Expósito ‘Posi’ (Sada, 1986) es uno de los entrenadores de moda en el fútbol gallego. Su tercera posición con el Arteixo y el buen hacer en el playoff frente a Estradense y Compostela han aumentado su caché, hasta el punto de que ha rechazado dos propuestas y este fin de semana deberá dar respuesta a una oferta que si todo va bien le permitiría dar el salto a Segunda RFEF. Con respecto a su paso por Ponte dos Brozos, se queda con todo lo bonito vivido y lamenta su marcha. Cuenta que, de no ser por la situación económica que atraviesa el club, el grupo tenía ganas de un segundo intento.
¿Fue difícil la decisión de dejar el Arteixo?
Sí. La verdad es que habíamos hecho un buen equipo y estábamos contentos. Está el problema que todos conocemos de los impagos de los últimos meses, pero estábamos muy bien a nivel de instalaciones, que son brutales, y con el grupo. Sigo manteniendo contacto con algunos de ellos y a todos nos da pena por la comodidad que hay en Arteixo y las facilidades, que estamos al lado de casa. La idea era continuar con algún retoque y crecer todos juntos, porque creemos que es un club con proyección y que podría dar un paso más. Pero bueno, son cosas que pasan.
¿En qué momento le plantean la posibilidad de renovar y cuándo se dieron las conversaciones?
Tiempo atrás el presidente me había dicho de tomar un café y hablar, aunque al final nunca se llegó a dar. La idea era esa, sentarnos y ver si seguíamos, pero lo fuimos alargando un poco porque entendíamos que la situación no daba para ello aún.
¿Cuándo toma y comunica la decisión de no seguir?
Lo pensé un tiempo y, al ver que la situación se complicaba y que iba a repercutir en la temporada que viene, tomé la decisión. Lo comuniqué antes de la vuelta con el Compos. Pasara lo que pasara, era una decisión que ya tenía tomada.
¿Le plantearon algún recorte de presupuesto?
Sí, evidentemente iba a haber un recorte. Y entre eso y cómo estaba la situación, entendimos que iba a ser muy complicado darle continuidad al proyecto. La idea era seguir y que el Arteixo creciera, porque creíamos que tiene capacidad para más. Es una pena, pero así se han dado las cosas.
Hablan siempre de que el Arteixo da para más. ¿Qué potencial le ve al club?
Un poco lo que vemos todos. Es un Concello grande, en el que hay mucha empresa y el club cuenta con instalaciones propias, gimnasio… Creemos que tiene todo para poder crecer, para estar siempre arriba en Tercera RFEF, en la pelea por ascender. Por lo menos los que no estamos metidos dentro de la directiva. Después habrá otros problemas que a lo mejor se nos escapan a nosotros, porque no estamos en eso, pero a priori esa es la sensación que da. Este año se dio ese primer paso y es una pena no aprovecharlo para darle continuidad.
¿Cómo está el tema de los impagos?
Estamos a la espera. Me imagino que durante la próxima semana quedaremos con la directiva y veremos cómo están las cosas y cómo se va a ir dando todo. También con la idea de que el club no se vea perjudicado, pero tiene que poner de su parte para intentar arreglar las cosas. La verdad es que poco más te puedo decir.
"Tengo que dar una respuesta a un equipo que a priori va a estar en Segunda RFEF"
¿Ha tenido ofertas en estas tres semanas? ¿Hay algo cerca?
La verdad es que sí tuve la suerte de que me llamaran un par de equipos. Al final no acabé aceptando. Tuve una opción de un equipo que acaba de descender de Segunda RFEF y también la posibilidad de un filial, pero no lo acabé de ver. Este fin de semana tengo que dar una respuesta a otro equipo. A priori va a estar en Segunda RFEF, pero tengo que pensarlo mucho porque sería irnos de aquí y es complicado con la niña tan pequeña. Tenemos que darle una vuelta en casa y tomar la mejor decisión posible.
¿Con irse de aquí se refiere a salir de la provincia o a salir de Galicia?
No, de la provincia. Tampoco está tan lejos, pero sí supone cambiar toda la rutina.
Y antes cuando se refería al equipo de Segunda RFEF que descendió, entiendo que es la Sarriana, ¿no?.
Sí, sí, la Sarriana. Ahora surgió esto y lo estoy valorando, pero tampoco me agobia no entrenar. Si no entreno y sale algo a mitad de temporada, genial, y si no me convence tampoco pasa nada, para el año que viene. Siempre dije que no iba a entrenar por entrenar.
¿Con qué se queda de su paso por el Arteixo?
Con la temporada que hicimos, porque fue brutal con todo lo que tuvimos que pasar. Teníamos uno de los presupuestos más bajos de la categoría y creo que estuvimos de diez todos en compromiso, forma de entrenar, juego…
Más allá del orgullo por lo logrado, ¿queda una pequeña espina por no vivir la experiencia de Cataluña y pelear hasta el final por el ascenso?
Sí, claro. Te duele porque una vez que estás ahí, quieres competir y ganar. Por muy orgulloso que estés de todo lo que has hecho, sabes que te quedas fuera. Pero también considero que es justo que la clasificación de la liga regular tenga valor, porque tiene que servir para algo haber quedado por delante de otros rivales. Creo que tiene que ser así. Nos quedamos con las eliminatorias que hicimos contra el Compos, que fueron brutales. Competimos en el Vero Boquete y más no se puede pedir. Ojalá haber pasado y disfrutar de la última eliminatoria, pero creo que hay que sacar la parte positiva. Lo que hicimos era impensable. Lo disfrutamos muchísimo y lo hicimos compitiendo y siendo nosotros mismos.
¿Ha sido este Arteixo el equipo más Posi de su carrera?
Creo que en los últimos años casi siempre conseguí transmitirles a mis equipos esa idea que tengo. Este año es mucho más visible por la categoría y los resultados que sacamos, pero la idea está ahí y es la que intentamos llevar a cabo todos los años: ser protagonistas y verticales, presionar alto, atacar… No somos un equipo que se centre excesivamente en el rival. Evidentemente, hacemos ciertos ajustes, pero nuestra idea siempre es bastante parecida. Estoy muy contento porque dependemos de los jugadores. Para apretar alto y jugar de esa manera hay que correr mucho y el equipo lo hizo.
"Aunque todos son iguales a ojos del entrenador, a veces hay que tratar diferente a unos y otros"
Por lo que comentan los jugadores, no es un técnico inflexible en cargas y horarios. ¿Cómo gestiona todo ese tema?
Tienes que conocer a cada jugador, a cada grupo y ver los momentos de la temporada. Creo que hay que ser relativamente flexible, siempre y cuando el equipo responda cuando entrena y compite. Eso es lo importante. Después hay jugadores como Agulló que igual necesitan un poco más de descanso. Venía de dos temporadas en las que prácticamente no pudo participar por las lesiones y también es un jugador más veterano, así que hay que adaptar. Como hablaba con él, siempre dentro de unos límites. Es normal que después de jugar un domingo noventa minutos, el lunes haga recuperación como otros. O que si el miércoles tiene molestias en una zona que ya arrastra de antes, complete solo el 60% de la sesión para el jueves y viernes hacer la totalidad. También depende mucho de la semana. Hubo semanas de tres partidos en las que, con la carga que llevábamos y las lesiones que teníamos, había que gestionar mucho más.
Entiendo que no es lo mismo el inicio que el final de temporada.
Sí. Nosotros al principio no recortamos ni un minuto de entrenamiento, ni un día, ni nada. Pero después tienes que ir gestionando para que el grupo llegue fresco al fin de semana. Más o menos lo fuimos consiguiendo. Y es muy importante que todos crean en una misma idea y en una misma forma de trabajar.
Hubo incluso un tramo de seis partidos en 21 días.
Claro. En esas situaciones tienes que centrarte más en recuperar que en cargar. Y también hay que conocer a los jugadores para gestionar cada situación. No todos los grupos son iguales ni todos los jugadores son iguales. Y también hay que conseguir que el resto entienda que, aunque todos son iguales a ojos del entrenador, en determinadas situaciones hay que tratar a unos y a otros de manera diferente. Creo que conseguimos que lo vieran.
¿Y eso cómo se consigue? ¿O es más mérito de que sea un buen grupo simplemente?
Una parte es que sea un buen grupo. Y otra, que cuando tratas de forma diferente a alguien, tienes que ser cercano absolutamente a todos los jugadores para que lo entiendan. Yo no creo en hacer las cosas sin explicarlas. Creo que para mantener un grupo hay decisiones que, aunque las tome el entrenador, conviene hacer partícipes a todos. No hacer algo y no comentarlo. Aunque sea una tontería, yo intento explicarlo. Que la gente sepa qué pasa y por qué pasa. Que un jugador no sale ese día a entrenar porque está tocado. Pues se explica: "Oye, pasa esto y hemos decidido que descanse un poco".