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O Noso Fútbol | Base

Dani Soriano, nuevo entrenador del Juvenil B del Ural

El nutricionista y hermano del blanquiazul Mario Soriano toma las riendas de un equipo que se quedó a las puertas de ascender a Liga Nacional

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/06/2026 12:31
Dani Soriano posa para este diario en los exteriores del Palacio de la Ópera
Dani Soriano posa en los exteriores del Palacio de la Ópera antes de una entrevista con este diario
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Dani Soriano da el salto a los banquillos. El nutricionista y hermano del jugador blanquiazul Mario Soriano será el encargado de dirigir al Juvenil B del Ural, equipo que competirá la próxima temporada en Preferente Futgal tras quedarse a las puertas de Liga Nacional.

Exfutbolista de la cantera del Atlético de Madrid, pasó como sénior por equipos de Tercera División/RFEF como el Azuqueca o el Illescas. Ya en un plano más amateur, disputó un partido con el Club do Mar de Caión en la temporada 2022-23 y quince duelos con el Portazgo en la 2024-25. En el curso recién finalizado, ejerció durante un tramo como nutricionista en el Andorra, de la Segunda División.

Su nueva aventura estará en los banquillos, a los mandos de un Juvenil B del Ural que funciona como segundo equipo de una de las joyas del club verde, un Juvenil A que acaba de ascender a la División de Honor, máxima categoría.

El equipo de Dani Soriano competirá en el tercer nivel, la Preferente Futgal, donde el Juvenil B acabó este curso en cuarta posición y se clasificó para disputar la promoción de ascenso a Liga Nacional. Ahí superó en la ronda de semifinales al Alertanavia por un global de 4-2, para después caer en la final con el Escola de Fútbol de la Fundación Denis Suárez (2-2 en la ida y 1-0 en la vuelta).

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