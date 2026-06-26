Dani Soriano, nuevo entrenador del Juvenil B del Ural

Dani Soriano posa en los exteriores del Palacio de la Ópera antes de una entrevista con este diario GERMÁN BARREIROS

Dani Soriano da el salto a los banquillos. El nutricionista y hermano del jugador blanquiazul Mario Soriano será el encargado de dirigir al Juvenil B del Ural, equipo que competirá la próxima temporada en Preferente Futgal tras quedarse a las puertas de Liga Nacional.

Exfutbolista de la cantera del Atlético de Madrid, pasó como sénior por equipos de Tercera División/RFEF como el Azuqueca o el Illescas. Ya en un plano más amateur, disputó un partido con el Club do Mar de Caión en la temporada 2022-23 y quince duelos con el Portazgo en la 2024-25. En el curso recién finalizado, ejerció durante un tramo como nutricionista en el Andorra, de la Segunda División.

Su nueva aventura estará en los banquillos, a los mandos de un Juvenil B del Ural que funciona como segundo equipo de una de las joyas del club verde, un Juvenil A que acaba de ascender a la División de Honor, máxima categoría.

El equipo de Dani Soriano competirá en el tercer nivel, la Preferente Futgal, donde el Juvenil B acabó este curso en cuarta posición y se clasificó para disputar la promoción de ascenso a Liga Nacional. Ahí superó en la ronda de semifinales al Alertanavia por un global de 4-2, para después caer en la final con el Escola de Fútbol de la Fundación Denis Suárez (2-2 en la ida y 1-0 en la vuelta).