Santi Canedo, símbolo del Bergantiños, dice adiós tras siete temporadas

Santi Canedo, este curso en un partido ante el Numancia RAÚL LÓPEZ

Santi Canedo, portero y capitán del Bergantiños, dice adiós al club carballés tras siete temporadas. Así lo ha confirmado el club a través de un comunicado en sus redes sociales donde ensalza la figura de este futbolista, presente en dos ascensos a Segunda RFEF y en una noche mágica de Copa del Rey. En total, disputó 185 partidos como rojillo.

Carballés de nacimiento, Canedo se formó en las Escuelas Luís Calvo Sanz y en el Deportivo. Ya en edad juvenil, firmó por el Atlético de Madrid, con quien debutó en Tercera División en las filas del C e incluso llegó a disputar un partido de Segunda B con el filial. Posteriormente siguió un camino muy similar con el Sevilla, con el que jugó varios encuentros de Tercera con el segundo filial y la última jornada con el B, antes de dar el salto a un equipo sénior de la mano del Pontevedra. Pasó también por el Internacional de Madrid y el Laracha hasta que en el verano de 2019 el Bergantiños llamó a su puerta.

Entonces empezó una fructífera etapa en la que, a excepción del curso 2020-21, ha sido titular indiscutible. Un total de 185 partidos entre los que destacan los ascensos de 2021 y 2024 a Segunda RFEF y el duelo de Copa del Rey de la temporada 2019-20 ante el Sevilla. En la 2021-22 vivió desde el banquillo el partido de esta competición ante el Rayo Vallecano. Ahora, a sus 30 años, queda libre en busca de un nuevo desafío.

“Máis alá das cifras, Santi Canedo deixa un legado de compromiso, liderado, traballo e sentimento bergantiñán que permanecerá para sempre na memoria do club e da nosa afección. Grazas por cada partido, por cada esforzo e por exercer de capitán dentro e fóra do terreo de xogo. As Eiroas sempre será a túa casa. Moita sorte nesta nova etapa, capitán”, publicó el equipo carballés en sus redes sociales.

Continúan

En otro orden de cosas, el Bergantiños ya ha empezado a anunciar novedades para la próxima temporada. Entre ellas, las renovaciones por un año del entrenador Simón Lamas, el central Nacho Pastor, el extremo Koke Sáiz y el mediapunta Iago Novo.

También ha habido fichajes. En los días previos se comprometieron el delantero Adri Álvarez, procedente del Atlético Astorga, el central Tomás Fuentes, que llega del Marino de Luanco, y Dani Jodar, lateral izquierdo que viene de jugar en las filas del Quintanar del Rey.

Nuevas caras a las que ha seguido un viejo conocido, el delantero Álex Pachón, que regresa al Bergantiños (nueve goles en la temporada 2024-25) tras disputar la Primera RFEF con Unionistas de Salamanca y acabar el curso en el Atlético Baleares.