El Montañeros responde al Calasanz: “Las familias deben tener plena libertad”

Dos jugadores del Montañeros Juvenil celebran un gol CARLOTA BLANCO

El Atlético Coruña Montañeros ha respondido con un comunicado a la decisión del C.D. Calasanz de cortar relaciones deportivas e institucionales con ellos. En su escrito, el equipo de Elviña expone situaciones pasadas que mantuvieron alejadas de la tribuna pública y pide respetar la libertad individual de las familias y entrenadores.

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“Desde el Atlético Coruña Montañeros C.F. lamentamos el comunicado emitido por el C.D. Calasanz, especialmente porque intenta responsabilizar a nuestro club de una situación que entendemos corresponde únicamente a la realidad y gestión de cada entidad.

Hace años nosotros también vivimos momentos muy difíciles. En la temporada 2013-14 vimos cómo numerosos jugadores abandonaban nuestro club para incorporarse al C.D. calasanz. Nunca emitimos un comunicado, nunca buscamos culpables y nunca señalamos a nadie. Comprendimos que las familias son libres de decidir lo que consideran mejor para sus hijos. Precisamente porque sabemos lo que supone pasar por una situación así, empatizamos con quien hoy pueda estar viviéndola. La experiencia nos enseñó que se sale trabajando, con paciencia, constancia y autocrítica.

También nos sorprende que se hable de falta de respeto cuando recientemente dos jugadores de nuestro club acudieron a entrenar con el C.D. Calasanz con la autorización del Atlético Coruña Montañeros C.F. y uno de ellos participó posteriormente en un torneo sin el consentimiento de nuestro club. Aun así, optamos por gestionar la situación con discreción y sin hacerla pública.

No entendemos por qué este comunicado se dirige exclusivamente hacia nuestra entidad cuando otros clubes de la ciudad han incorporado en los últimos años cinco o seis jugadores de una misma generación procedentes del C.D. Calasanz sin que ello haya provocado comunicados similares.

Creemos firmemente que las familias deben tener plena libertad para elegir el proyecto que consideran más adecuado para sus hijos. Y aquello que se considera normal y positivo cuando afecta a las propias familias de los dirigentes del C.D. Calasanz, también debería entenderse exactamente igual para todas las demás.

Se afirma igualmente que nuestro crecimiento ha sido “desde arriba hacia abajo”. Quienes conocen la historia del Atlético Coruña Montañeros C.F. saben que la realidad es precisamente la contraria. Nuestro crecimiento ha sido progresivo, construido desde la base durante muchos años de trabajo, superando dificultades gracias al compromiso de jugadores, entrenadores, familias y directivos.

Del mismo modo, los entrenadores son profesionales adultos que deciden libremente dónde desean desarrollar su carrera. Si alguien elige nuestro proyecto, esa decisión merece el mismo respeto que cuando decide incorporarse a cualquier otro club.

Nuestro camino seguirá siendo el mismo: trabajar, respetar la libertad de las personas y dejar que sean los hechos los que hablen por nuestro club”.