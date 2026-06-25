El Calasanz rompe relaciones con el Montañeros y le acusa de intromisiones

El Infantil A del Calasanz, reciente campeón de la Copa de A Coruña INSTAGRAM

El C.D. Calasanz ha anunciado que rompe relaciones deportivas e institucionales con otro de los clubes de la ciudad, el Atlético Coruña Montañeros. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que pone en valor el trabajo de base realizado en los últimos años y denuncia intromisiones del equipo morado con sus jugadores y entrenadores:

“Ante los acontecimientos vividos durante los últimos tiempos y tras analizar la situación de manera profunda, el C.D. Calasanz comunica oficialmente la decisión de romper relaciones deportivas e institucionales con el Club Atlético Coruña Montañeros C.F.

Esta decisión no nace de un hecho puntual, sino de una acumulación de situaciones que durante tiempo están afectando a nuestra forma de trabajar, a nuestra planificación deportiva y al día a día de nuestro club. Las continuas intromisiones, no solo en la parcela de jugadores, sino también en nuestros cuerpos técnicos y entrenadores, han generado dificultades constantes para desarrollar nuestro proyecto con la tranquilidad, estabilidad y respeto que merece.

El C.D. Calasanz siempre ha defendido una manera de entender el fútbol basada en el trabajo, la formación, la paciencia y el crecimiento desde la base. Somos un club de referencia en el fútbol base formativo gallego gracias al esfuerzo de muchos años, a la dedicación de numerosos entrenadores, coordinadores, familias y, sobre todo, a todos los jugadores que han pasado por nuestra estructura dejando su huella y ayudando a construir el club que somos a día de hoy.

Nuestro modelo no se ha creado con prisas ni buscando caminos fáciles. Se ha construido desde abajo y a lo largo de muchos años, con valores, con planificación y con una idea clara: formación antes que buscar resultados inmediatos.

Entendemos que cada club es libre de elegir su camino, pero creemos firmemente que el crecimiento real de un club deportivo debe comenzar en la base, cuidando a sus propios intereses, formando entrenadores y generando una identidad propia.

Los atajos, las decisiones a corto plazo y los modelos construidos desde arriba hacia abajo pueden dar una apariencia de crecimiento rápido, de club estructurado o incluso de solvencia, pero la historia demuestra que no suele ser el camino correcto.

El Atlético Coruña Montañeros C.F. debe reflexionar sobre su modelo de trabajo y el modelo de club que busca. El fútbol formativo requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Intentar crecer apoyándose en el trabajo realizado por otros clubes solo genera conflictos y no construye una base sólida.

Desde el C.D. Calasanz, igual que en otros grandes clubes de nuestra ciudad, seguiremos centrados en nuestro camino, el que llevamos años recorriendo con orgullo, honestidad y con nuestros mejores aciertos y errores: trabajar, formar y mejorar cada día.

Deseamos que el Atlético Coruña Montañeros C.F. encuentre su rumbo y pueda desarrollar su propia estructura desde la base, porque cualquier club que quiera desarrollarse debe crecer desde abajo y no depender de caminos externos que, a medio o largo plazo, le pueden llevar a repetir errores del pasado.

El C.D. Calasanz seguirá defendiendo su identidad, su trabajo y a todas las personas que forman parte de esta gran familia”.