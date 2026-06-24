Top 5 | Los mejores equipos femeninos de la temporada en la delegación coruñesa

El Victoria CF ascendió a Segunda RFEF el mes pasado frente al Real Zaragoza JAVIER ALBORÉS

La temporada 2025-26 ha dejado grandes alegrías para el fútbol femenino coruñés. Especialmente para Victoria y Atlético San Pedro, que lograron sendos ascensos a categorías importantes, pero también hay otros clubes que han destacado. A continuación, los cinco mejores equipos femeninos del curso en la delegación coruñesa.

5. Unión Campestre. El equipo de Montrove afrontaba la temporada con el reto de mantener la categoría tras dos años en Tercera Gallega y lo ha logrado con creces. Además, a su décima posición liguera pudo sumar una gran participación en la Copa de A Coruña, donde alcanzó la ronda de semifinales: venció a Culleredo (4-1), Orillamar (3-3 y 4-3 en penaltis) y Bergantiños B (0-3) antes de caer por incomparecencia frente al Atlético San Pedro. Tanto en Liga como en Copa destacó como máxima goleadora Carmen Remuiñán, autora de 18 tantos.

4. Bergantiños. La escuadra carballesa aprovechó la remodelación de la Tercera RFEF para mejorar ostensiblemente la clasificación de su primer año (6º frente a 14º). Pese a acabar con varias derrotas, terminó en positivo la temporada, con diez triunfos, tres empates y nueve partidos perdidos, así como 29 goles a favor y 26 en contra. Su jugadora más acertada de cara a gol fue Laura Izard con nueve dianas.

Además, el filial peleó hasta el final por el ascenso a la Primera Gallega. Tras terminar en tercera posición, solo por detrás de Muxía y Tordoia, el Bergan B afrontó una eliminatoria decisiva ante el Milagrosa, que le venció con un global de 4-1. En la Copa de A Coruña se quedó en cuartos de final tras caer con el campeón Atlético San Pedro. La pichichi del equipo en la temporada fue Julia Varela con 31 goles.

3. Atlético Cercedense. Magnífica puesta en escena del equipo de O Roxo, que debutaba en el fútbol once tras un año inicial de fútbol 7. Después de 22 partidos en los que cosechó 20 victorias y dos empates, con 136 goles a favor y 17 en contra, el ascenso —a dos jornadas para el final— fue la consecuencia lógica para un proyecto que pinta bien de cara a las próximas temporadas. La máxima goleadora fue Laura Raña (45 tantos), una de las piezas claves para que este equipo haya sido una realidad.

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2. Atlético San Pedro. En su cuarto año de vida, el conjunto oleirense ha logrado su segundo ascenso. Poco más se le puede pedir a su temporada, saldada con el título de la Copa de A Coruña tras derrotar en las eliminatorias a Órdenes, Bergantiños B y Unión Campestre. Eso le llevó a una final donde derrotó al Victoria B, gran dominador de la competición, con resultado de 2-2 y 2-4 en penaltis. Los éxitos llaman a los éxitos y tras ello logró la clasificación para la fase de ascenso a Tercera RFEF, en la que pudo con el Rosalía con un global de 2-2 y 3-5 desde los once metros. Su futbolista más destacada fue Joana Montouto con 24 goles entre las distintas competiciones.

1. Victoria. Igual que el Bergantiños, el Victoria suma para este ránking con su primer equipo y filial. Las ‘cebras’ lograron el ascenso a Segunda RFEF tras terminar en segunda posición la Liga y disputar la eliminatoria clave ante el Real Zaragoza, al que derrotó en ambos partidos (1-2 en la ida y 2-1 en la vuelta) pese a sufrir en el campo de la Leyma. Para el meritorio ascenso a la categoría de bronce del fútbol español brillaron muchas piezas en el equipo, pero en ataque lo hizo Candela Vázquez, autora de 18 goles.

El éxito del primer equipo daba opción de ascenso también al filial, que competirá en Tercera RFEF tras ganar con dos jornadas de margen la Primera Gallega. Solo le faltó la guinda de la Copa de A Coruña, donde se quedó muy cerca de sumar su tercer título consecutivo. La delantera Ambra Gjegji acabó pichichi con 33 goles (hizo dos en Copa) pese a no terminar la temporada con el equipo.