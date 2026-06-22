Atlético Castros y Dorneda se quedan sin fiesta; el Teixeiro logra el ascenso
Así les ha ido a los equipos coruñeses en la vuelta de la final de las fases de ascenso a Primera y Segunda Futgal
La temporada bajó el telón con la resolución de los playoffs regionales. Tras la vuelta de las respectivas finales, el Atlético Castros y el Xuventude Dorneda se quedaron con la miel en los labios; mientras que el Teixeiro venció nuevamente al Maravillas y logró el ascenso.
Segunda Futgal
Xallas-Atlético Castros (0-0): No hubo goles en el Municipal de A Fontenla, donde la acción arrancó finalmente algo antes de las 20.00 horas. El Atlético Castros lo intentó hasta el final, pero terminó resultando decisivo el gol de Rubén Blanco a los 35 minutos del partido de ida. Asciende el Xallas.
Lemos B-Xuventude Dorneda (2-0): Empezó torcido el día para el Xuventude Dorneda, que como el resto de equipos vio trastocado su plan de viaje a Monforte debido al cambio de hora. Y como si de una premonición se tratase, las cosas no salieron en el césped, donde los goles de Adrián Álvarez y David Díaz en apenas media hora sirvieron para dar el ascenso al Lemos B con un global de 3-2.
Tercera Futgal
Teixeiro-Maravillas (3-1): Los de El Carregal cerraron sin problemas una serie que se les había puesto muy de cara con el 1-4 de la ida. Bieito Merelas, Marcos Rivera y Manu Paderne hicieron los goles locales; Sito, el del Maravillas.