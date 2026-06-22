Atlético Castros y Dorneda se quedan sin fiesta; el Teixeiro logra el ascenso

Acción del Xallas-Atlético Castros, que terminó con empate sin goles RAÚL LÓPEZ

La temporada bajó el telón con la resolución de los playoffs regionales. Tras la vuelta de las respectivas finales, el Atlético Castros y el Xuventude Dorneda se quedaron con la miel en los labios; mientras que el Teixeiro venció nuevamente al Maravillas y logró el ascenso.

Segunda Futgal

Xallas-Atlético Castros (0-0): No hubo goles en el Municipal de A Fontenla, donde la acción arrancó finalmente algo antes de las 20.00 horas. El Atlético Castros lo intentó hasta el final, pero terminó resultando decisivo el gol de Rubén Blanco a los 35 minutos del partido de ida. Asciende el Xallas.

Lemos B-Xuventude Dorneda (2-0): Empezó torcido el día para el Xuventude Dorneda, que como el resto de equipos vio trastocado su plan de viaje a Monforte debido al cambio de hora. Y como si de una premonición se tratase, las cosas no salieron en el césped, donde los goles de Adrián Álvarez y David Díaz en apenas media hora sirvieron para dar el ascenso al Lemos B con un global de 3-2.

Tercera Futgal

Teixeiro-Maravillas (3-1): Los de El Carregal cerraron sin problemas una serie que se les había puesto muy de cara con el 1-4 de la ida. Bieito Merelas, Marcos Rivera y Manu Paderne hicieron los goles locales; Sito, el del Maravillas.

Los jugadores del Teixeiro, tras lograr el ascenso CEDIDA

Los jugadores del Teixeiro, tras lograr el ascenso CEDIDA