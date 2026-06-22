Así queda el grupo gallego de la Tercera RFEF 2026-27

Partido entre Montañeros y Estradense disputado en Elviña el pasado mes de abril PATRICIA G. FRAGA

Pasado el último fin de semana de competición, es momento de repasar los 18 equipos que formarán parte del grupo 1 de la Tercera RFEF 2026-27. Arosa, Compostela, Juventud Cambados, Noia y Barbadás dejan su sitio a Sarriana, Lalín, Pontevedra B, Portonovo y Antela. Son varias las novedades, como por ejemplo que el Somozas pasa a ser el filial del Racing de Ferrol.

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Sarriana: Un año después de lograr su ascenso en los playoffs, el equipo de A Ribela regresa a Tercera. Los 40 puntos sumados en la siempre complicada Segunda RFEF no fueron suficientes en un año con cierta inestabilidad en el que pasaron por el banquillo Iván Carril y Dani Giménez. El nuevo proyecto estará comandado por el técnico Alberto Mariano, ex de Estradense, Arzúa, Villalonga y Noia.

Atlético Arteixo: Los éxitos de Arosa y Compostela le dejan como el mejor clasificado de la temporada anterior, pero su futuro no se vislumbra sencillo. Todavía no cuenta con entrenador ni ningún jugador confirmado y su prioridad como club es solventar los impagos que reclaman futbolistas y trabajadores.

Estradense: Tras dos temporadas disputando el playoff, el equipo de A Estrada volverá a intentar optar al ascenso. Y lo hace apostando por la estabilidad, pues a principios de mes confirmó la renovación del técnico Manuti González, que dirige al club precisamente desde el curso 2024-25.

Racing Villalbés: También se apresuró a confirmar la renovación de su entrenador el Racing Villalbés, que cedió en la primera ronda del playoff ante el Compostela. Su nuevo intento estará comandado nuevamente por Juan Rodríguez, que vivirá su séptima temporada en el club, la segunda como técnico del primer equipo.

Gran Peña: Inmerso en su centenario, el equipo vigués se quedó a centímetros del playoff. Todavía no ha empezado a anunciar novedades y está en el aire si Martín Blanco seguirá un año más en el banquillo.

Somozas: Otro de los que mantuvo opciones de fase de ascenso hasta los últimos minutos de la última jornada fue el Somozas, que pasa ahora a ser el filial del Racing de Ferrol. El equipo estará dirigido un año más por Antonio López ‘Stili’ y ya se está moviendo en el apartado de renovaciones y salidas.

Boiro: También rozó los playoff tras una igualadísima temporada el Boiro, que tiene muy avanzada su planificación y seguirá entrenado por José Tizón.

Lugo B: Partía con menos opciones, pero el filial del Lugo también estuvo en la lucha hasta el final de la última jornada. Dani Galán pasa a ser segundo en el primer equipo y todavía no ha definido a su entrenador.

Montañeros: El equipo de Elviña rondó durante el curso la zona noble de la tabla y no pasó apuros para salvarse pese a ser un recién ascendido. Su reto ahora es dar un paso más y ya tiene a 17 jugadores confirmados, así como a su técnico Jairo Arias, que renueva pese a despertar interés de clubes como la Sarriana.

Barco: Agustín Ruiz cogió a un recién ascendido y, pese a las dudas iniciales, guio al equipo hasta una holgada permanencia a través de una espectacular racha que les hizo soñar con el playoff. Seguirá un año más como entrenador.

Alondras: Se le hizo larga la temporada al equipo de O Morrazo, que se quedó sin opciones de fase de ascenso en las últimas jornadas. Para el próximo curso apuesta por la estabilidad y mantiene a Rafa Villaverde en el banquillo.

Céltiga: El equipo de A Illa de Arousa se ganó celebrar su centenario en Tercera tras ascender el pasado junio y cuajó una gran temporada en la que solo el tramo final le hizo perder posiciones. Por quinto año seguido, estará dirigido por Luis Carro.

Viveiro: Es uno de los clubes que cambia de técnico —y de modelo— en este verano. Tras lograr nuevamente una sufrida permanencia, Alberto López deja el sitio en el banquillo al que fue su segundo, Marcos Pereiro. Los de A Mariña van a apostar por jugadores de la zona.

Silva: Uno de los últimos en confirmar su plaza, que dependía del ascenso del Compostela para evitar el arrastre. Pese a la incertidumbre, en el club se trabajó con ahínco y con la renovación de Baldomar tiene ya 16 jugadores confirmados. El técnico Diego Armando García firmó su renovación en plena temporada. “Cuarenta días de dudas y siete minutos de añadido eternos. A seguir peleando un año más”, resume tras certificar la permanencia.

Lalín: Tras campeonar en el grupo 1 de Preferente y volver a Tercera después de 14 años difíciles, han sido muchas las novedades en el equipo del Manuel Anxo Cortizo. El presidente anunció su marcha y también ha habido cambio en el banquillo, pero el nuevo proyecto parece ambicioso al apostar por Iván Carril, técnico que hizo playoff con el Noia y con experiencia en Segunda RFEF.

Pontevedra B: El título del grupo 2, también con jornadas de antelación, fue para un filial granate que vuelve dos años después de su descenso. No es oficial la continuidad de Sergio Moreira como entrenador.

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Portonovo: Los triunfos ante Órdenes y Lemos en el playoff sirvieron al equipo de Baltar para regresar a Tercera, categoría que no pisaba desde la 2008-09. Todavía no se sabe si continuará Benjamín Vidal ‘Minso’ en el banquillo.

Antela: El equipo de Xinzo de Limia hará su debut en la categoría tras lograr dos ascensos en doce meses. El último, quedando quinto en Liga y logrando el triunfo en la última ronda del playoff en penaltis contra el San Tirso. Durante ese duelo, la afición entonó “Bruno quédate”, en referencia al técnico Bruno Cid, que llegó en el verano de 2024 y no ha parado de ganar.