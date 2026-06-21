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O Noso Fútbol | Playoffs regionales

Previas | Dorneda y Os Castros, ante un día que puede ser histórico

Ambos clubes optan a un ascenso sin precedentes a Primera Futgal

Santi Mendoza
Santi Mendoza
21/06/2026 05:00
Xuventude Dorneda y Lemos B disputaron el pasado domingo la ida de la final del playoff de ascenso a Primera Futgal
Xuventude Dorneda y Lemos B disputaron el pasado domingo la ida de la final del playoff de ascenso a Primera Futgal
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Este domingo es el último día de competición para los equipos coruñeses de las categorías regionales. Y, por tanto, partido más importante de la temporada para todos ellos, que se juegan el ascenso en la vuelta de las finales de sus respectivos playoffs, con posibilidad de prórroga y penaltis.

Marcos Cousillas y Pablo Gutiérrez, jugadores del Atlético Castros, celebran un gol ante el Rodeiro en la ida de las semifinales del playoff

La conjura de Os Castros antes del desembarco en Santa Comba

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Segunda Futgal

Xallas-Atlético Castros (Municipal de Fontenla, 12.00 horas): Con una desventaja de un gol tras caer por 0-1 en la ida, el Atlético Castros llega a Santa Comba convencido de que la remontada es posible. En la grada tendrá unos 150 aficionados apoyando, algo que durante la semana han valorado de forma muy positiva desde la plantilla.

Los números como local del conjunto costeiro son muy buenos, pero el Atlético Castros tiene varios espejos en los que mirarse: entre Liga y playoff, el Xallas ha disputado 16 partidos en el Municipal de Fontenla, con trece victorias y tres derrotas ante Baio, Malpica y Cabana. Por su parte, el equipo herculino ha sumado nueve triunfos, un empate y ocho derrotas a domicilio.

Lemos B-Xuventude Dorneda (A Pinguela, 12.00 horas): Se presenta en mejor situación el Dorneda, que en el duelo del pasado domingo tomó ventaja con un 2-1 ante el filial del Lemos.

Ese es ya suficiente motivo para ser optimista, pero el equipo de Oleiros cuenta además con un rendimiento muy destacado fuera de casa. De hecho, en Liga sumó más puntos que en su feudo (33 frente a 31) y en la semifinal del playoff venció en Guitiriz por 1-3 tras empatar sin goles en la ida.

Tercera Futgal

Teixeiro-Maravillas (El Carregal, 12.00 horas): Lo tiene totalmente en su mano el Teixeiro, que hace siete días se impuso en A Grela por 1-4. La renta de tres goles obliga al Maravillas a buscar una remontada aún mayor que la de semifinales, en la que volteó un 1-3 del Laracha.

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