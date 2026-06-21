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O Noso Fútbol

Previa | El Compostela busca confirmar un ascenso que evita el arrastre del Silva

Si defiende el 3-0 de la ida ante el Badalona, será equipo de Segunda RFEF y los coruñeses permanecerán en Tercera

Santi Mendoza
Santi Mendoza
21/06/2026 00:33
Antón Guisande y Charly, en el partido de ida contra el Badalona
Antón Guisande y Charly, en el partido de ida contra el Badalona
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Con la tranquilidad que da el 3-0 de la ida, pero avisado por la remontada de su rival en la anterior ronda, el Compostela busca confirmar en Badalona (12.30 horas) su ascenso a Segunda RFEF. De hacerlo, el Silva pondrá fin a una espera de 49 días, evitará el arrastre y será de Tercera una vez más.

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La campaña del Compos no ha sido nada fácil, pero está en disposición de que tenga un final feliz. Pese a partir como favorito en el grupo 1 por su dimensión como club y por ser un recién descendido, el equipo santiagués firmó una mala segunda vuelta y dejó escapar una clara ventaja con el Arosa, que ganó la Liga y se quedó la plaza de ascenso directo. Eso le llevó a un playoff de tres rondas, en el que se deshizo del Racing Villalbés (6-1 en el global) y Atlético Arteixo, ante el que empató 3-3 en el global, pero pesó su mejor posición en la temporada regular. 

Eso le llevó a una eliminatoria nacional que no pudo empezar mejor con el 3-0 de la ida. Jorge Valín, Antón Guisande y Charly hicieron los goles del equipo de Secho Martínez y dejaron muy tocado al Badalona. Eso sí, el conjunto catalán viene de levantar un 4-1 ante el Cornellà en su final autonómica.

Si la serie termina bien para el Compos, el Silva evitará un arrastre que está en el aire desde el momento en el que descendió la Sarriana.

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