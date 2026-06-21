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O Noso Fútbol

En vídeo: El Silva celebra por todo lo alto su duodécima permanencia consecutiva en Tercera

Los jugadores del equipo coruñés vivieron en A Grela el sufrido ascenso del Compostela que evita su descenso por arrastre

Santi Mendoza
Santi Mendoza
21/06/2026 16:09
Los jugadores del Silva posan en A Grela tras el Badalona-Compostela que les asegura la permanencia en Tercera RFEF
Los jugadores del Silva posan en A Grela tras el Badalona-Compostela que les asegura la permanencia en Tercera RFEF
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Una vez más y van doce consecutivas. El Silva seguirá siendo de Tercera RFEF, categoría a la que llegó en 2014 y a la que se agarra siempre con uñas y dientes. Tras terminar la Liga 15º y en posición de posible arrastre por el descenso de la Sarriana, la espera de 49 días terminó con el ascenso del equipo gallego que disputara la eliminatoria nacional. Ahí estaba la llave de la salvación y el Compostela triunfó ante el Badalona (global de 3-2) para recuperar su sitio en Segunda RFEF y, de paso, echar un cable a otros equipos gallegos de las divisiones inferiores.

El Silva celebra la permanencia tras el final del Badalona-Compostela

Diez de los quince jugadores que ya se han comprometido con el Silva para la próxima temporada, bien por renovación, bien por haber fichado, se juntaron en la sede del club en A Grela para vivir la vuelta entre Badalona y Compos. El 3-0 de la ida daba motivos para el optimismo y, aunque tocó sufrir de lo lindo por el incansable empuje del equipo catalán, la mañana acabó en festejo. Son futbolistas de categoría nacional.

Entre los presentes del Silva 2026-27 estaban Hugo García, Nico Mosquera, Jorge Cano, Nano Varela, Pablo Mouriño, José Moure, Pablo Carro, Joao Paulo, Brais Lema y Bilal Belkalcha. Otros no pudieron acudir al encontrarse de vacaciones, pero acudieron a ver el partido tres jugadores que contribuyeron a la permanencia y que no tienen su situación definida: Rodri Parafita, Rodri Alonso y Hugo Baldomar. Todo ello, con el entrenador Diego Armando García y el fisioterapeuta Alejandro Ramos, así como la directiva casi al completo (Luis Varela, Chechu Vales, Óscar Martínez…), también muy atentos al desarrollo del choque.

El Silva celebra la permanencia tras el final del Badalona-Compostela

Una reacción que valió la permanencia

La temporada no empezó bien para el Silva, que en sus primeros nueve partidos sumó cuatro puntos, algo que llevó al club a relevar al técnico Noé López por Diego Armando. El ex del Paiosaco tardó en encontrar el camino, ya que en sus primeros diez partidos sumó ocho puntos y el equipo se encontraba a seis de la permanencia. Pero entonces llegó un triunfo clave ante el Somozas que inició una reacción en A Grela, donde también cayeron Compostela, Céltiga, Barbadás y Noia.

Pese a un tramo en el que el equipo tenía muchas bajas, la competitividad les llevó a sumar con frecuencia e incluso encadenar tres triunfos consecutivos al final, incuido un 0-3 en el feudo del Racing Villalbés, por lo que los 36 puntos finales fueron más que suficientes para evitar una de las tres últimas posiciones. Con quien no pudo el Silva fue con el Viveiro, que aseguró su 14º posición, lo que le llevó a la posición de posible arrastre una vez descendió la Sarriana en Segunda RFEF. 

Tocaba esperar mes y medio, tiempo necesario para que se resolviese el playoff de ascenso. Ahí se midieron primero Racing Villalbés, Estradense, Arteixo y Compostela, quedando este último como representante gallego en la eliminatoria nacional y, por ende, aliado del conjunto herculino. Un 3-0 en el Vero Boquete lo dejó muy encaminado y tras un sufridísimo 2-0 en el Municipal de Badalona, el equipo santiagués logró el ascenso. Final feliz para ellos. También para el Silva.

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