El Torneo Ciudad Jardín, fiel a su cita

El Piringalla, campeón en categoría alevín CEDIDA

Durante el día de ayer se celebró el XXIX Torneo Ciudad Jardín. Nueve clubes repartidos en tres categorías se midieron durante 36 partidos desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde y los campeones fueron el Piringalla, en categoría alevín, y el Outeiro de Rey en los benjamines. La organización tuvo también la bonita iniciativa de incluir a los cuatro prebenjamines en la foto de familia.

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Tras una fase de grupos en la que todos se enfrentaron entre sí, los más pequeños abrieron la jornada vespertina con un duelo entre los dos primeros, en el que Esclavas venció al Calasanz (4-1) y otro entre tercero y cuarto, donde el Imperátor ganó al Ciudad Jardín (0-3). Tras ello, los cuatro equipos posaron juntos.

La actividad continuó con las categorías benjamín y alevín, cuyas semifinales arrancaron a las 18.00 horas. En la edad intermedia el Outeiro de Rei derrotó al Rosalía Mera (6-0) y el Piringalla pudo con la Asociación Gimnástica Lucense (3-1). Precisamente este último sería el tercer clasificado, a la vez que el Outeiro de Rei derrotaba al Piringalla en el duelo por el título (2-0).

El Outeiro de Rei, campeón en categoría benjamín CEDIDA

Se quedó con la miel en los labios el conjunto lucense, que sí pudo lograr el entorchado en la categoría alevín, la de los más mayores. Y eso que en las semifinales debió hacer uso de la tanda de penaltis para superar al Rosalía Mera, con el que había empatado a un gol. En la otra semifinal, Esclavas derrotó a la Asociación Gimnástica Lucense (3-0).

Esta vez no habría medalla de bronce para estos últimos, que cedieron frente al Rosalía Mera (2-0). En ese momento, en el campo 1, Piringalla y Esclavas lucharon por el título con triunfo del equipo lucense por 1-0.